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Konačno dobre vijesti za vozače u Republici Srpskoj

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АТВ редакција
10.11.2026 11:34

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Konačno dobre vijesti za vozače u Republici Srpskoj
Foto: Pexels

Konačno su stigle dobre vijesti za vozače u Republici Srpskoj. Naime, nakon pojeftinjenja nafte u narednim danima se može očekivati pad cijena i dizela i benzina.

Potvrdio je to za "Nezavisne novine" predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Srpske Đorđe Savić.

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Podsjetimo, brent je pao na najniži nivo od avgusta zbog nade u kraj rata s Iranom.

"I kod nas možemo očekivati pad cijena u narednim danima", naglasio je Savić u izjavi za "Nezavisne novine".

Brent, referentna nafta za Evropu, jutros, u utorak, 10. novembra, se u azijskom trgovanju kreće oko 92 dolara po barelu.

Cijena se stabilizovala nakon što je dan ranije, u ponedjeljak, pala na najniži nivo od avgusta. Tržište, naime, računa na diplomatski kraj rata na Bliskom istoku.

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Jedna Banjalučanka, koja je jutros, u utorak, 10. novembra, sipala dizel na benzinskoj pumpi, kaže da se iznenadila kada je vidjela novu cijenu.

"Pojeftinio je dizel znatno. Jutros je koštao 3,79, a nekidan je koštao oko 3,90 KM", ispričala je ova Banjalučanka za "Nezavisne novine".

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gorivo

Cijene goriva

Dizel cijena

cijena dizela

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