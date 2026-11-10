Nafta u svijetu najjeftinija od avgusta, a dizel u BiH najskuplji u posljednja tri mjeseca

Brent je pao na najniži nivo od avgusta zbog nade u kraj rata s Iranom, ali se to ne vidi na pumpama u BiH.

Prosječan litar dizela košta 3,82 KM, najviše u posljednja tri mjeseca.

Brent, referentna nafta za Evropu, jutros se u azijskom trgovanju kreće oko 92 dolara po barelu. Kako prenosi "Blumberg", cijena se stabilizovala nakon što je u ponedjeljak pala na najniži nivo od avgusta. Tržište računa na diplomatski kraj rata na Bliskom istoku.

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Pad traje već drugu sedmicu. Brent je 2. novembra bio iznad 107 dolara. Prema podacima "BlekRoka", samo prošle sedmice pojeftinio je 17 odsto.

Dodatni pritisak na cijene došao je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da je malo vjerovatno da će odobriti nove udare na Iran ako pregovori o nuklearnom programu i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza budu napredovali.

Dizel ide gore

Na pumpama u BiH slika je obrnuta. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine (eOPC) prosječna cijena dizela 9. novembra bila je 3,82 KM po litru, što je najviši prosjek u posljednja tri mjeseca. U odnosu na 9. avgust dizel je skuplji za 45 feninga, odnosno 13,3 odsto. Od 4. novembra prosjek je porastao još za jedan fening.

Razlike među pumpama su velike. Najjeftiniji dizel je u Bihaću, po 3,63 KM, a najskuplji na jednoj pumpi na Ilidži, po 4,13 KM. Na rezervoaru od 50 litara to je razlika od 25 KM.

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Benzin Super 95 u prosjeku košta 3,27 KM, a najjeftiniji je u Domaljevcu i Šamcu, po 2,95 KM. Njegov prosjek je od 7. novembra pao za dva feninga. Autogas je u prosjeku 1,48 KM po litri.

Tržišta danas čekaju podatke o inflaciji u SAD i kineskoj spoljnoj trgovini. Američka inflacija mogla bi uticati na odluku američke centralne banke o kamatama u decembru, a time i na kretanje dolara i nafte, prenosi "Kliks".