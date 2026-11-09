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Cijene nafte i dalje u padu

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АТВ редакција
09.11.2026 13:33

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Cijene nafte i dalje u padu
Foto: Tanjug/AP/Rich Pedroncelli

Cijene nafte danas su u padu nakon što je američki presjednik Donald Tramp izjavio da postoji mala vjerovatnoća obnove napada na Iran.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora manja za 1,3 odsto i sada je 97,01 dolara po barelu.

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U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za 0,7 odsto i iznosi 90,17 dolara po barelu.

Američki predsjednik izjavio je ranije za američku medijsku kuću Si-En-En da smatra da postoji vrlo mala vjerovatnoća za obnovu sukoba, ali je i upozorio da će njegova odluka zavisiti od toga da li će Iran potpisati sporazum.

(Srna)

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Tagovi :

Nafta

pad cijena nafte

Iran

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