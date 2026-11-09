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Od eksplozije u fabrici poginulo troje ljudi: Više njih i dalje pod ruševinama

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АТВ редакција
09.11.2026 12:52

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Foto: Pexels/ Edu Raw

Najmanje troje ljudi poginulo je od eksplozije u metalurškoj fabrici u Izmiru u Turskoj, javila je televizija "Haber", pozivajući se na regionalne vlasti.

U saopštenju se navodi da je 14 ljudi povrijeđeno, a 10 lica je i dalje ispod ruševina.

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Medijski servis NTV objavio je ranije da je "veliki broj ljudi poginuo od eksplozije".

(Srna)

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Eksplozija

fabrika

poginuli radnici

Turska

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