Od eksplozije u fabrici poginulo troje ljudi: Više njih i dalje pod ruševinama

Najmanje troje ljudi poginulo je od eksplozije u metalurškoj fabrici u Izmiru u Turskoj, javila je televizija "Haber", pozivajući se na regionalne vlasti.

U saopštenju se navodi da je 14 ljudi povrijeđeno, a 10 lica je i dalje ispod ruševina.

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Medijski servis NTV objavio je ranije da je "veliki broj ljudi poginuo od eksplozije".

(Srna)