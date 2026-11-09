Oglasio se Viktor Orban nakon hapšenja brata

Bivši mađarski premijer Viktor Orban reagovao je nakon vijesti o policijskoj akciji u okviru istrage o trgovini ljudima, tokom koje je, prema navodima mađarskih medija, priveden i njegov mlađi brat Aron Orban.

Orban je na društvenim mrežama ocijenio da je riječ o političkom obračunu i pokušaju skretanja pažnje sa drugih afera, tvrdeći da je upravo on meta, dok je njegov brat samo sredstvo u toj, kako je nazvao, "prljavoj igri".

"Danas bi Vlada trebalo da odgovara pred Odborom za nacionalnu bezbjednost zbog afere sa agentima. Obračun je sredstvo za odvlačenje pažnje. U Mađarskoj nema odgovornosti, već obračuna. Kada je nešto neprijatno za Vladu, interveniše Uprava državne bezbjednosti. Cilj ove prljave igre je eliminisanje političkog protivnika i izgradnja jednopartijskog sistema. Meta sam ja, moj brat je samo oruđe", poručio je Viktor Orban.

Njegova reakcija uslijedila je nakon što je mađarski premijer Peter Mađar objavio da je, prema informacijama iz medija, Aron Orban priveden zbog sumnje na trgovinu ljudima. Mađar je naveo da Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine i Nacionalni istražni biro nastavljaju istragu.

Today, the government should be held to account before the National Security Committee over its handling of the communist-era secret police archives. However, instead of facing scrutiny, it is using political persecution to divert attention. What is happening in Hungary is not accountability. It is a political witch hunt. Whenever the government finds itself in an embarrassing situation, it resorts to the tactics of the communist-era secret police. The aim of this dirty political game is to eliminate opponents and establish a one-party state. I am the real target. My younger brother is simply being used to get to me. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 9, 2026

Policijska akcija sprovedena je na više lokacija u Budimpešti i županiji Pešta, gd‌je su obavljeni pretresi kuća i privedeno nekoliko osoba u okviru dva paralelna krivična postupka. U operaciju su uključeni Nacionalni istražni biro i Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine.

Svijet Uhapšen brat Viktora Orbana

Prema pisanju mađarskih medija, istražne radnje povezane su i sa kompanijom Arona Orbana. Ranije se pisalo da je ta firma vijetnamske državljane upisivala na dvodnevni kurs spasavanja života na Univerzitetu u Pečuju, što im je navodno moglo olakšati dobijanje šengenskih viza. Mediji su takođe navodili da je Aron Orban intervenisao kako bi ubrzao obradu pojedinih zahtjeva za vize.

Predsjednica Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine Ana Unger nije potvrdila niti demantovala da je Aron Orban među privedenima, ali je navela da su u toku nove istražne radnje u predmetu koji uključuje njegov slučaj. Detaljnije informacije najavljene su naknadno.

Zasad, dakle, nema zvanične potvrde nadležnih organa o identitetu svih privedenih, niti o tome da li je brat bivšeg mađarskog premijera zaista zadržan.

(Kurir)