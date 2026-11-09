Poznati modni brendovi pod nadzorom zbog iskorištavanja radnika

Italijanski modni brendovi Patricija Pepe i Diksi stavljeni su pod sudsku upravu zbog sumnje na iskorišćavanje stranih radnika kod svojih dobavljača u Toskani, objavili su nedavno tužioci i izvori iz pravosuđa.

Glavni tužilac u Pratu, Luka Teskaroli, rekao je da su kompanije pokušavale da smanje troškove proizvodnje saradnjom sa podizvođačima koji nisu poštovali prava radnika. Pritom nije otkrio o kojim je kompanijama riječ, ali su pravosudni izvori kasnije potvrdili da su to Patricija Pepe i Diksi.

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Kompanija koja je vlasnik brenda Patricija Pepe saopštila je da je saradnju sa spornim podizvođačima prekinula prije više od godinu dana, nakon što je sama provjerila svoje dobavljače. To je, kako navodi, učinila prije početka sudske istrage. Iz kompanije su poručili i da su im zaštita dostojanstva i prava radnika važni u svim fazama proizvodnje, te da u potpunosti poštuju rad pravosudnih organa.

Slični slučajevi i kod drugih poznatih modnih kuća

Sudovi u Milanu su posljednjih godina preduzeli slične mjere protiv drugih poznatih modnih kuća. Među njima su proizvođač kašmira Loro Pjana, koji je u vlasništvu francuske luksuzne grupacije LVMH, te dijelovi modnih kuća Valentino i Đorđo Armani.

Zbog tih slučajeva raste pritisak na italijansku modnu industriju da poboljša uslove rada. Stavljanje pod sudsku upravu znači da će biti imenovani spoljni upravnici koji će nadzirati da li Patricija Pepe i Diksi sprovode mjere koje je sud odredio kako bi se riješili problemi kod njihovih dobavljača.

Protiv samih kompanija Patricija Pepe i Diksi ne vodi se krivična istraga. Sud u Firenci kritikovao je obje kompanije jer nisu dovoljno nadzirale svoje podizvođače niti preduzele odgovarajuće mjere kako bi spriječile iskorištavanje radnika iz Bangladeša i Albanije, rekao je tužilac Teskaroli.

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Prema njegovim riječima, radnici su bili slabo plaćeni, morali su da rade prekovremeno, nisu imali pravo na godišnji odmor i bili su izloženi stalnom uznemiravanju i zlostavljanju. Tužilac je dodao da će 18 radnika koji su sarađivali sa istražiocima dobiti dozvole za boravak u Italiji.

Teskaroli je istakao da je ovo prvi slučaj iskorištavanja radnika u Pratu u koji su uključeni albanski podizvođači. Prema njegovim riječima, koristili su metode koje su dosad bile karakteristične za ilegalne radionice u kineskom vlasništvu.

(Indeks)