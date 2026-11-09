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Uhapšen brat Viktora Orbana

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АТВ редакција
09.11.2026 11:17

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Aron Orban, rođeni brat Viktora Orbana
Foto: Facebook

Brat Viktora Orbana, Aron Orban, priveden je kao osumnjičen za trgovinu ljudima, objavio je danas mađarski premijer Peter Mađar na Fejsbuku.

"Prema izveštajima štampe, brat Viktora Orbana, Aron Orban, pritvoren je zbog sumnje na trgovinu ljudima. NVVH i Nacionalni istražni biro nastavljaju istragu", napisao je Mađar na svojoj stranici na društvenim mrežama.

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Tagovi :

Aron Orban

hapšenje

Mađarska

Viktor Orban

Peter Mađar

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