Uhapšen brat Viktora Orbana

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Foto: Facebook

Brat Viktora Orbana, Aron Orban, priveden je kao osumnjičen za trgovinu ljudima, objavio je danas mađarski premijer Peter Mađar na Fejsbuku.

"Prema izveštajima štampe, brat Viktora Orbana, Aron Orban, pritvoren je zbog sumnje na trgovinu ljudima. NVVH i Nacionalni istražni biro nastavljaju istragu", napisao je Mađar na svojoj stranici na društvenim mrežama. Svijet Skandal u kompaniji Nvidija: Direktor priznao aferu sa ženom osumnjičenom za špijunažu

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