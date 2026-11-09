JANAF obustavio transport nafte zbog havarije

Poslije havarije na dionici Jadranskog naftovoda između Siska i Slavonskog Broda, hrvatski JANAF je obustavio transport nafte.

Od 6. novembra, kada se desila havarija na naftovodu JANAF, nafta ne stiže u rafineriju Pančevo.

Kako RTS nezvanično saznaje, NIS je u stalnom kontaktu sa predstavnicima JANAFA i čekaju informacije o popravci te dionice, kako bi se nastavile isporuke.

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Iz NIS-a poručuju da je snabdjevenost benzinskih pumpi redovna.

Hrvatski operater saopštio je da je do kvara došlo usljed radova na revitalizaciji cjevovoda koje je izvodio spoljni izvođač.

Procjenjuje se da je iz cijevi isteklo oko 500.000 litara nafte.