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JANAF obustavio transport nafte zbog havarije

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АТВ редакција
09.11.2026 12:16

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Naftna bušotina na naftnom polju
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Poslije havarije na dionici Jadranskog naftovoda između Siska i Slavonskog Broda, hrvatski JANAF je obustavio transport nafte.

Od 6. novembra, kada se desila havarija na naftovodu JANAF, nafta ne stiže u rafineriju Pančevo.

Kako RTS nezvanično saznaje, NIS je u stalnom kontaktu sa predstavnicima JANAFA i čekaju informacije o popravci te dionice, kako bi se nastavile isporuke.

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Hrvatski operater saopštio je da je do kvara došlo usljed radova na revitalizaciji cjevovoda koje je izvodio spoljni izvođač.

Procjenjuje se da je iz cijevi isteklo oko 500.000 litara nafte.

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JANAF

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