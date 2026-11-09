Zaposleni u Bolnici ''Srbija'' dobrovoljno dali krv

Bolnica "Srbija" već šestu godinu zaredom organizuje manifestaciju "Dani bolnice Srbija", koja je ove godine posvećena obilježavanju 30 godina postojanja Odjeljenja za otorinolaringologiju i servikofacijalnu hirurgiju.

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"Kao i svake godine, i ovog puta manifestaciju započinjemo tradicionalnom akcijom dobrovoljnog darivanja krvi naših zaposlenih", rekao je načelnik Odjeljenja otorinolaringologije i cervikofacijalne hirurgije Đorđe Pejić.

On je istakao da zaposleni na ovaj način još jednom pokazuju svoju humanost i spremnost da pomognu onda kada je to najpotrebnije, saopšteno je iz Bolnice "Srbija".

Šef Službe za transfuziju krvi Kasindo pri Bolnici "Srbija" Jelena Stojanović Lukić zahvalila je zaposlenima Bolnice "Srbija", koji iz godine u godinu pokazuju humanost i spremnost da se odazovu akciji dobrovoljnog davanja krvi.

"Odziv bi bio i veći da zaposleni Bolnice `Srbija` nisu već dali krv prije petnaestak dana ili mjesec dana. Oni su uvijek tu, prva linija odbrane kada su rezerve krvi smanjene i upravo se oni među prvima odazivaju", rekla je Lukićeva.

Ona je zahvalila menadžmentu Bolnice "Srbija" što i tokom ovih svečanih dana, svake godine, u program manifestacije uvrštava i akciju dobrovoljnog davanja krvi.

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Šef tehničke službe Bolnice "Srbija" Nebojša Stupar rekao je da je ovo 13. put da daje krv i da se uvijek rado odaziva ovakvim akcijama.

"Darivanje krvi je izuzetno human čin. Nikada ne znate kome možete pomoći i čiji život možete spasiti. Mi, zaposleni u Bolnici, uvijek smo tu kada je potrebno i trudimo se da redovno darujemo krv, kako bismo, nadamo se, pomogli što većem broju ljudi", smatra Stupar.

Srna