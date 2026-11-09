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Toplije nego prethodnih dana: Ovo je današnja prognoza

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АТВ редакција
09.11.2026 08:45

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Toplije nego prethodnih dana: Ovo je današnja prognoza
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti toplije nego prethodnih dana, promjenljivo oblačno uz slabu kišu samo ponegdje, a poslije podne doći će razvedravanja sa zapada, uz više sunčanih perioda.

Slaba kiša biće češća na istoku u prvom dijelu dana, a poslije podne biće uglavnom suvo, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab i promjenljiv, u Hercegovini i na zapadu slab do umjeren jugozapadni.

Maksimalna temperatura vazduha od devet do 15, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od pet.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda saopštili su da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH pretežno oblačno vrijeme, a ponegdje u istočnim predjelima zabilježena je slaba kiša.

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