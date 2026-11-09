Drama na letu za BiH: Avion morao da se vrati

Putnici na letu Kroacija Erlajnsa iz Zagreba za Mostar sinoć nisu stigli na odredište.

Zbog tehničkog problema sa sistemom rasvjete na mostarskom aerodromu, avion se, iz bezbjednosnih razloga, morao vratiti u Zagreb.

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Direktor Aerodroma Mostar potvrdio je da je otkazao dio rasvjetnog sistema, starog više od 30 godina.

Putnici na letu OU 326 kompanije Kroacia Erlajns, koji je u četvrtak naveče, 5. novembra, saobraćao na relaciji Zagreb – Mostar, doživjeli su neugodnu situaciju nakon što je avion, umjesto planiranog slijetanja u Mostar, promijenio pravac i vratio se u Zagreb.

Kako je za "Bljesak.info" ispričao jedan od putnika, razlog povratka bio je tehnički problem sa sistemom rasvjete na mostarskom aerodromu. Nezadovoljstvo putnika dodatno je izazvalo ponuđeno alternativno rješenje prevoza.

Prema navodima putnika, ponuđen im je tek let za subotu, i to do Sarajeva, odakle bi do Mostara nastavili putovanje autobusom. Takvo rješenje značilo bi da putnici do odredišta stignu sa dva dana zakašnjenja.

Direktor Aerodroma Mostar Marko Đuzel potvrdio je da je došlo do kvara na sistemu rasvjete, pojašnjavajući da nije riječ o potpunom mraku na pisti.

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Rasvjeta je radila, ali je u trenutku kada se avion nalazio otprilike na pola puta do Mostara otkazao jedan dio sistema. Prema bezbjednosnim protokolima, takvi uslovi nisu omogućavali sigurno slijetanje, zbog čega je avion morao biti vraćen na polazišni aerodrom.

Đuzel je upozorio i na starost postojeće infrastrukture. Sistem rasvjete star je više od 30 godina, a njegovo održavanje posljednje tri godine predstavlja značajan problem. Zbog toga je za narednu godinu planirana njegova potpuna rekonstrukcija.

Dodao je da je i ranije bilo povremenih tehničkih kvarova, posebno tokom ljetnih grmljavinskih nevremena, ali oni nisu imali značajnijeg uticaja na rad aerodroma.