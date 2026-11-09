Hrvatska policija uhapsila vozača autobusa iz Srbije: Evo za šta se tereti

Hrvatska policija je uhapsila 55-godišnjeg državljanina Srbije koji je juče upravljao autobusom u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada.

U nesreći su poginule 17-godišnja državljanka Crne Gore i 53-godišnja žena rodom iz Splita, koja je živjela u Zagrebu, dok je 30 putnika povređeno.

Protiv vozača će biti podnijeta krivična prijava zbog izazivanja saobraćajne nesreće, nakon čega će biti predat pritvorskom nadzorniku, potvrdila je zagrebačka policija.

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Nesreća se dogodila juče, 8. novembra, oko 7.25 časova na 61. kilometru auto-puta A3, između petlje Ivanić-Grad i naplatne rampe Zagreb-istok.

Prema rezultatima uviđaja, 55-godišnji vozač autobusa srpskih registarskih oznaka nije držao vozilo unutar obilježene saobraćajne trake, već je skrenuo udesno, prešao preko zaustavne trake za slučaj nužde i sletio sa kolovoza, saopštila je policija.

Autobus je potom udario u metalnu zaštitnu ogradu, nastavio nekontrolisano da se kreće i prevrnuo se.

Pet osoba teško povređeno

Pet putnika zadobilo je teške povrede, među njima četvoro državljana Srbije i jedna državljanka Hrvatske.

Još 25 putnika lakše je povrijeđeno. Riječ je o 18 državljana Srbije, troje državljana Hrvatske i po jednom državljaninu Belorusije, Rumunije, Bosne i Hercegovine i Mađarske.

Svim povređenima ljekarska pomoć ukazana je u zdravstvenim ustanovama na području Zagreba.

Uviđaj je obavio zamenik Županijskog državnog tužilaštva u Velikoj Gorici, u saradnji sa zagrebačkom policijom. Zbog nesreće se saobraćaj na tom djelu auto-puta od 7.25 do 14.35 časova odvijao usporeno, jednom saobraćajnom trakom. Tijela poginulih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Putnici rekli da je vozač zaspao

Autobus je krenuo iz Beograda sa dvojicom vozača. Na granici sa Hrvatskom zadržao se oko sat i po, nakon čega je stao na odmorištu kod benzinske pumpe Ine. Putnici su tamo napravili pauzu od dvadesetak minuta.

Zbog zadržavanja na granici već je bilo jasno da autobus neće stići u Zagreb u predviđeno vrijeme, odnosno u 6 sati ujutru.

Nedugo pre nesreće prvi vozač, koji je upravljao autobusom od Beograda, prepustio je volan kolegi.

Pojedini putnici koji su preživjeli nesreću rekli su da je vozač zaspao za volanom. Međutim, to još nije zvanično potvrđeno. Nadležno državno tužilaštvo naložilo je obdukcije poginulih i potrebna veštačenja kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

(Telegraf)