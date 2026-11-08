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Otvara se za nekoliko dana: Pogledajte kako izgleda ključni objekat Lidla u BiH

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АТВ редакција
08.11.2026 15:32

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Otvara se za nekoliko dana: Pogledajte kako izgleda ključni objekat Lidla u BiH
Foto: Printscreen/Biznis.info

Njemački trgovački gigant Lidl će 12. novembra, otvoriti najveći objekat u Bosni i Hercegovini, što je još jedan korak ka početku poslovanja u BiH.

Otvaranje Lidla u BiH biće i prilika za novo uspostavljanje tržišta, odnosno domaći trgovački lanci dobijaju ozbiljnu konkurenciju u svakom pogledu.

Ovaj objekat će biti logističko-distributivni centar, a riječ je o investiciji vrijednoj više od 100 miliona evra, koja bi trebala omogućiti snabdijevanje budućih prodavnica širom zemlje.

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Iako Lidl još nije zvanično objavio datum otvaranja prvih objekata, prema nezvaničnim informacijama njihov početak rada očekuje se u martu 2027. godine, prenosi "Avaz".

Logistički centar izgrađen je u poslovnoj zoni Azapovići, na području Lepenice, u neposrednoj blizini auto-puta A1.

Kompleks se prostire na približno 250.000 kvadratnih metara zemljišta, dok skladišni prostor zauzima oko 60.000 kvadratnih metara.

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Tagovi :

Lidl

skladište

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