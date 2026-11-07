Da li će doći do dogovora oko najniže plate?

Ne prihvatamo simbolično povećanje najniže plate za narednu godinu, stav je Sindikata Srpske. Očekuju osjetan rast primanja koji je i više od osam odsto. Ohrabruje, poručuju, prvi sastanak socijalnih partnera na kojem je usaglašeno da najniža plata mora da raste.

"Neko simbolično povećanje, nekih tri, pet, šest, osam odsto, to sigurno nije nešto što će zadovoljiti Savez sindikata niti radnike. Radnici očekuju konkretan rezultat i da to povećanje osjete u kućnom budžetu", rekao je Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Povećanje minimalne plate treba da prati rast produktivnosti, a ne da ugrožava radna mjesta, poruka je poslodavaca. Upozoravaju na razlike u povećanju zarade koje proizlazi iz boljeg poslovanja i produktivnosti od administrativnog povećanja koje preduzeća ne mogu da izdrže. Ipak, prema riječima poslodavaca i Vlada i sindikati oprezniji su nego prethodnih godina, imajući u vidu iskustva sa značajnim rastom zarada i njegovim posljedicama.

Sigurno ćemo postići dogovor o najnižoj plati, jasan je predsjednik Vlade. Najavljuje sastanke o tome za narednu sedmicu. Vlada, kaže Minić želi da se do rješenja dođe dogovorom, a ne jednostranom odlukom.

"Vlada Republike Srpske ovdje najmanje gleda budžet i one obaveze koje se odnose na punjenje budžeta koliko je bitno da poslodavci po različitim granama mogu organizovati svoju proizvodnju, mogu biti rentabilni i evo sada što vam u ovom momentu mogu reći zadnji prijedlozi sindikata su bili da pokušamo i u okviru određenih privrednih djelatnosti da pravimo određene digresije u smislu onih privrednih djelatnosti koje su ovom momentu ugrožene kao što je prerađivačka pa da vidimo kako i na koji način bi tu određivali najnižu platu i koje bi bile obaveze u okviru te najniže plate", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Republika Srpska Minić najavio razgovore o najnižoj plati: Ne želimo da Vlada presječe

Kada je riječ o visini najniže plate za iduću godinu još nema konkretnog iznosa. Očekivanja su da bi Vlada i socijalni partneri na idućem sastanku Ekonomskog socijalnog savjeta mogli da dođu do kompromisa. Pregovori su već počeli protekle sedmice kada je usaglašeno da najniža plata treba da bude povećana.