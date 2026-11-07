Stanković: Plate moraju značajno da rastu, ohrabruje saglasnost vlade i poslodavaca

Stav Saveza sindikata je da plate moraju značajno da rastu i da je ohrabrujuće što su se sa tim saglasili i predstavnici Vlade i poslodavaca na prvom sastanku socijalnih partnera, izjavio je predsjednik Sindikata Goran Stanković.

Stanković je u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA rekao da Sindikata neće prihvatiti simbolično povećanje najniže plate za narednu godinu, već očekuje osjetan rast primanja koji će radnici zaista osjetiti u kućnom budžetu.

"Mi se ne možemo zadovoljiti samo sa nivelisanjem troškova života. Radnik Republike Srpske u 2027. godini mora puno bolje i kvalitetnije živi, da se poboljša njihov standard", izjavio je Stanković, naglasivši da su razgovori počeli ohrabrujuće.

On je mišljenja da povećanje plate od pet, šest ili osam odsto ne bi zadovoljilo ni Savez sindikata ni radnike, koji očekuju konkretan rezultat.

"Radnici očekuju da to povećanje osjete u svom kućnom budžetu, a ne da to povećanje simbolično znači usaglašavanje sa troškovima inflacije, pa da prilikom prvog plaćanja računa sve potroše. Potrebno je da radnici imaju izvjesnost da će se trend povećanja nastaviti i narednih godina", rekao je Stanković.

Prema njegovim riječima, cilj je da se, osim najnižih plata za sve kategorije stručne spreme, povećaju i dodatno plate u privredi, kao i primanja zaposlenih čije se plate finansiraju iz budžeta.

Stanković je naveo da je Savez sindikata u septembru sproveo istraživanje na reprezentativnom uzorku radnika da bi utvrdio njihovo zadovoljstvo primanjima i očekivanja od plate koja bi im omogućila pristojan život.

"Istraživanje je pokazalo da svaki drugi radnik Republike Srpske prima platu do 1.450 KM, a 80 odsto ispitanih izjasnilo se da nije zadovoljno svojim primanjima. Tek svaki dvadeseti radnik prima platu od 2.000 KM i više", naglasio je Stanković.

On je istakao da bi, prema izjašnjavanju radnika, plata od 2.000 KM predstavljala pristojno i dostojanstveno primanje u sadašnjim uslovima života i rada.

Stanković je naglasio da unapređenje materijalnog položaja radnika ne podrazumijeva samo povećanje plata, već i rješavanje pitanja dodatnog plaćanja rada nedjeljom, uplate doprinosa i zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu.