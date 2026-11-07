Prilika za investiranje na svjetske berze: Osniva se novi investicioni fond

Investiciono-razvojna banka i Penzijski rezervni fond Republike Srpske planira osnivanje zajedničkog investicionog fonda, kroz koji bi građani Srpske mogli da dio svoje ušteđevine i prihoda usmjere u domaće i inostrane hartije od vrijednosti.

Ova varijanta novog fonda bi otvorila novu dimenziju i novi investicioni mehanizam, kaže Bojan Lučić, dodaje da bi se omogućio lakši pristup stranim tržištima i nekim renomiranim svjetskim kompanijama.

"U praksi osnovna ideja bi bila da se ta sredstva koja bi se izdvajala u fond investiraju na strana tržišta, u smislu, ne bismo pravili samo ograničenja, moglo bi se kupovati i na domaćem i na stranom tržištu s tim da bi fokus vjerovatno na domaćem tržištu bio na obveznicama, a na stranom tržištu fokus bi bio na tržištu akcija. Ovo bi bila jedna potpuno nova dimenzija za naše ljude, gdje bi oni mogli da se osjete dijelom vlasnici nekih kompanija", rekao je Bojan Lučić, član Uprave Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske.

Inicijativa je da se znanje, iskustvo i kapital povežu, kako bi građanima i državnim institucijama približili tržište kapitala. Mi već imamo razvijeno tržište kapitala u Srpskoj, priča Nedeljko Ćorić, ali kada se država uključi i da svoje obilježje to će podstaći građane da se edukuju o drugim načinima investiranja.

"To su fondovi, investicioni fondovi koji će funkcionisati na tom nekom principu gdje ćemo neki novac opredijeliti mi, neki novac će opredijeliti Penzijski rezervni fond definisaćemo koji su to okviri novca, neće to biti ništa značajno u tom nekom finansijskom smislu, jednostavno to će biti mogućnost da ostvarimo dodatne prihode i mi i Penzijski rezervni fond, da malo edukujemo stanovništvo o mogućnostima investiranja novca, da naši građani ostvaruju neke druge prihode, a ne samo u običajan tradicionalan način kupovinom neke nekretnine ili zemljišta", rekao je Nedeljko Đorić, v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

Od domaćih obveznica do akcija velikih svjetskih kompanija, mogućnosti za ulaganja su različite, ali nisu bez rizika. Upravo zato ekonomisti ističu da je važno dobro procijeniti svaki investicioni potez.

"To je obogaćivanje finansijskog tržišta novim igračima i jedan oblik mobilizacije neaktivnih finansijskih sredstava, građana, institucija, preduzeća koja traže određeni prinos, ali uz taj prinos svakako da će nositi i određeni rizik, pa je na svima da analiziraju šta žele i kako žele i može biti velika mogućnost za one koji imaju neaktivna sredstva, ali svakako treba pozdraviti odluku", rekao je Aleksandar Ljuboja, ekonomista.

Inicijativa je još u početnoj fazi, predstoji definisanje načina rada fonda i uslova pod kojima će građani moći da postanu investitori.