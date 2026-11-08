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Radnici će primati 14 plata: U BiH niče nova fabrika

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АТВ редакција
08.11.2026 15:06

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Foto: ATV

Nova fabrika sendvič-panela u Gornjem Vakufu-Uskoplju ulazi u završnu fazu. Investicija je vrijedna oko 30 miliona evra, a u pogonu bi trebalo da radi nešto više od 100 ljudi.

Na konkurs je stiglo oko 350 prijava, od čega 150 iz inostranstva.

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Prema saznanjima "BiznisInfo.ba", proizvodnju u novom pogonu pokreće kompanija Austro Panel d.o.o, koja je još u februaru objavila konkurs za više radnih mjesta, od radnika na proizvodnoj liniji i viljuškarista do šefova proizvodnje i planera.

Trinaesta plata u junu, četrnaesta u decembru

Darko Juričić, direktor fabrike, rekao je za FTV da su prvi zaposleni stigli iz inostranstva. Najavio je da će se u pogonu primjenjivati austrijski model isplate, prema kojem će zaposleni primati 14 plata godišnje. Trinaesta plata isplaćivaće se u junu, a četrnaesta u decembru.

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Načelnik Esmin Hajdarević kazao je da su se na konkurs prijavljivali ljudi koji već rade u inostranstvu i žele da se vrate.

Među onima koji su se vratili je i inženjerka elektrotehnike Amina Polić, koja je ranije živela i radila u Evropskoj uniji. "FTV" ne navodi ko je investitor projekta, ali "BiznisInfo.ba" saznaje da je riječ o kompaniji Austro Panel.

Krajina Grupa gradila halu od 20.000 kvadrata

Takođe, prema našim informacijama, riječ je o hali površine 20.000 kvadratnih metara.

Većinski vlasnik kompanije Austro Panel je Stjepan Krajina, rođen u Austriji, a porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Uz njega su manjinski vlasnici partneri iz Njemačke i Austrije.

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Nova fabrika proizvodiće sendvič-panele koji se koriste u izgradnji industrijskih i drugih objekata.

Kompletan proizvodni kapacitet fabrike već je rezervisan kroz unapred dogovorenu saradnju sa kupcima i partnerima iz Evrope, što potvrđuje ozbiljnost projekta i snažnu tržišnu poziciju kompanije još prije početka pune proizvodnje.

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posao

Gornji Vakuf

14 plata

Radnici

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