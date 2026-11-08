Cifra izbezumljuje: Poznato koliko građani duguju bankama

Zaduženost građana Bosne i Hercegovine nastavlja rasti, a prema podacima Centralne banke BiH, stanovništvo je na kraju avgusta 2026. godine bankama dugovalo 15,68 milijardi KM.

U odnosu na isti period prošle godine, dug građana povećan je za 1,73 milijarde KM, odnosno 12,4 odsto, dok je samo tokom augusta zabilježen rast kredita od 125,8 miliona KM.

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Najveći dio zaduživanja odnosi se na potrošačke kredite, koje građani mogu koristiti za različite potrebe, od kupovine namještaja i automobila do renoviranja doma i drugih troškova.

Kamate predstavljaju dodatni trošak, a prema ranijim podacima Centralne banke BiH, prosječna kamatna stopa na novoodobrene kredite stanovništvu tokom prvih osam mjeseci 2025. iznosila je 5,4 odsto, prenijela je Crna-hronika.

Primjera radi, kredit od 10.000 KM na pet godina, uz godišnju kamatu od 5,4 odsto i mjesečnu otplatu, podrazumijeva ratu od približno 191 KM, odnosno ukupnu otplatu od oko 11.431 KM, bez dodatnih bankarskih naknada.

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Iako građani na bankovnim računima imaju ukupno više novca nego što duguju, rast kreditnih obaveza pokazuje da zaduživanje zauzima sve značajnije mjesto u finansijama domaćinstava.