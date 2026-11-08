Paprena usluga: Koliko košta da mesar sredi tovljenika od 150 kila na svinjokolju

Svinjokolj u Republici Srpskoj uveliko je počeo, a osim novčanih izdataka za meso, one koji to ne znaju sami čekaju i troškovi usluge mesara.

Kupovina tovljenika ili svježeg mesa za sušenje mesa obično počinje već krajem oktobra, ali je najveća potražnja za ovom robom od početka do kraja novembra.

Oni koji nisu vješti da sami zakolju tovljenika i obrade meso, koriste usluge mesara.

Koliko košta mesar

Internet je ovih dana pun oglasa u kojima se nudi usluga tranžiranja tovljenika za svinjokolj.

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Tako, sređivanje tovljenika od 150 kilograma u polutke košta 90 KM, a sa tranžiranjem 140 KM.

Obrada svinje od 150 do 200 kilograma u polutke košta 100 KM, a sa tranžiranjem 150 KM.

Kad je riječ o tovljenicima težim od 200 kilograma, cijena za sređivanje u polutke iznosi 0,5 KM, a sa tranžiranjem 0,9 KM po kilogramu, piše "Srpska info".

Uzgajivači objašnjavaju da potrošači kupuju tovljenike različite težine – i one od 150, i one od 200 kilograma, u zavisnosti od toga kome šta treba i ko je na šta naučio.

Cijene tovljenika

Takođe, sve više ljudi praktikuje kupovinu sređenih polutki, te dijelova mesa, kako kome odgovara.

Trenutno, cijena tovljenika uglavnom se kreće oko 4-5 KM. Ima i onih koji svoju robu nude nešto povoljnije, ali i onih koji traže daleko više od prosjeka.

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Tako, tovna svinja od oko 200 kilograma košta oko 800 – 900 KM. Od ove težine, nakon klanja i čišćenja, dobiju se dvije polutke teške oko 160 kilograma. Od toga, dio se topi u mast, dio melje za kobasice, a nešto ostavlja za zamrzivač. Ostatak mesa, obrađen je za sušenje, a riječ je o količini od oko 80 kilograma.

Sa druge strane, cijena sređenih polutki trenutno se kreće oko 7 KM po kilogramu. Primjera radi, polutka od 80 kilograma košta oko 560 KM, dvije oko 1.120 KM.

Građanima je dostupna i varijanta kupovine butova, plećki, pečenica, slanina kako u mesnicama, tako i preko oglasa.

Tako, kilogram svježeg buta košta oko 10-11 KM, plećka 8,5-10 KM, pečenica 12-13 KM, mesnata slanina 11,5-12 KM, bijela slanina 8 KM, ona za čvarke oko 4,5 KM.

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Pod pretpostavkom da se kupi oko 25 kilograma buta, 18 kg plećke, 20 kg pečenice, i 23 kilograma slanine, nije teško izračunati da će kupac, s obzirom na pomenute cijene, morati izdvojiti oko 1.000 KM.

Veterinari upozoravaju na neophodnost nošenja mesa na analizu, kako bi se isključila prisutnost trihinele.