Kopao pored kuće pa pronašao bunker pun eksploziva i municije

Muškarac s područja opštine Cetingrad pronašao je podzemni bunker iz Drugog svjetskog rata dok je bagerom kopao u blizini svoje kuće.

Ispod betonskog poklopca otkrio je veliku količinu municije i eksplozivnih sredstava, o čemu je u petak, 6. novembra, obavijestio policiju.

Sljedećeg dana na teren je izašao policajac Regionalne protiveksplozivne jedinice Zagreb, koji je iz bunkera izvadio 6,2 kilograma eksploziva TNT, deset ručnih bombi, dva ručna raketna bacača i 6.205 komada municije različitih kalibara, objavila je danas Policijska uprava karlovačka.

Kako se navodi pronađeno je i 36 metara sporogorećeg štapina, 14 okvira za automatsku pušku, dva okvira za snajpersku pušku, jedan okvir za automat, pet električnih detonatorskih kapisli i jedna obična detonatorska kapisla.

Policija upozorila građane

Sva pronađena sredstva privremeno su smještena na sigurno i biće uništena tokom organizovanog uništavanja pronađenog ili dobrovoljno predatog eksploziva.

Policija poziva građane koji kod kuće još uvijek čuvaju oružje ili eksplozivna sredstva da ih prijave bez straha od kazne.

Upozoravaju da građani oružje i eksploziv ne smiju sami donositi u policijske stanice. Umjesto toga, treba da pozovu 192 i obavijeste policiju da ih žele predati.