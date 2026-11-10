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Eksplozija u blizini muzeja: Na travi pronađeno tijelo

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АТВ редакција
10.11.2026 09:53

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U blizini zagrebačkog muzeja Mimara u utorak ujutro odjeknula je eksplozija, koja je uznemirila građane. Na travi kod muzeja pronađeno je tijelo, a policija je izašla na lice mjesta i obavila uviđaj.

Zagrebačka policija potvrdila je za portal 24sata da je tijelo pronađeno u blizini muzeja, ali je, prema dosadašnjim informacijama, utvrđeno da smrt nije posljedica krivičnog djela.

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Detonacija se začula oko 8 sati, a više građana prijavilo je da je nešto eksplodiralo u okolini Mimare.

Područje je ograđeno policijskom trakom, dok su policajci obavljali uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.

(Telegraf.rs)

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Hrvatska

pronađeno tijelo

Eksplozija

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