Periš se plašio ući u bolnicu, nekoliko sati kasnije bio je mrtav

Policija je dva puta intervenisala u zagrebačkoj bolnici prije smrti Kristijana Josipa Periša. Snimci otkrivaju detalje brutalnog postupanja medicinskih tehničara.

Prema informacijama koje je Indeks saznao iz pouzdanih izvora, policija je kobnog dana zbog Kristijana Josipa Periša (32) dva puta intervenisala u bolnici u Jankomiru. Iz službenih zabilješki o tim intervencijama proizlaze novi detalji o Periševom ponašanju i postupanju medicinskog osoblja u satima prije njegove smrti.

Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za teško ubistvo pacijenta jer su ga, prema krivičnoj prijavi, tokom savladavanja brutalno pretukli. Inače, Periš je i ranije bio na psihijatrijskom liječenju u istoj bolnici.

Zbog hapšenja četvorice medicinskih tehničara predstavnici sindikata jutros su organizovali protest ispred bolnice, a sama bolnica potvrdila je da su trojica dobila otkaze.

Strah od ulaska u bolnicu

Periš, koji je 21. oktobra preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, nekoliko sati prije smrti govorio je policajcima da ne želi da uđe u bolnicu jer su ga tamo ranije gušili i vezivali za krevet.

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Takođe je prijetio da će „pobiti osoblje i sve muslimane“.

Prema službenom izvještaju, policajci su u 15.23 časa razgovarali sa dežurnom ljekarkom Silvanom Jelavić, koja im je rekla da Periš u početku nije želio da uđe u bolnicu, već je sjedio na klupi.

Nakon nekog vremena ipak je pristao da uđe.

„Ne želim da me doktori diraju, hoću da pričam samo s policijom“, poručio je tada.

Kada je ipak ušao u bolnicu i primio terapiju, ljekari i policajci uspjeli su da uspostave kontakt s njim. Lijekovi su djelovali i više nije bio agresivan.

Druga intervencija policije

Međutim, policajci su istog dana ponovo došli u bolnicu oko 17 časova, nakon dojave druge dežurne ljekarke Lucije Mance Šenjug.

Prema službenoj zabilješci, do dolaska policije pacijent je smješten u krevet i vezan. Policajci su ga zatekli ošamućenog i dezorijentisanog. Bolničko osoblje ga je fiksiralo za krevet, nakon čega više nije bio agresivan prema njima.

I doktorka Šenjug navela je da Periš nikome od medicinskog osoblja nije prijetio niti ih ugrožavao, te da nisu utvrđeni elementi prekršaja ili krivičnog djela. Policajci su potom napustili bolnicu.

Kasnije se Periš ponovo probudio i postao agresivan. Uslijedila je intervencija medicinskih tehničara nakon koje je preminuo.

Ranije je objavljeno da je intervencija zabilježena kamerama za video-nadzor. Snimci su priloženi kao dokaz uz krivičnu prijavu.

Iako su se tokom službenog ispitivanja branili ćutanjem, medicinski tehničari koji su savladavali Periša opisali su da je bio izuzetno agresivan i da je pljuvao po njima.

Detalji snimaka video-nadzora

Prema policijskom izvještaju o pregledu snimka, Periš je ležao budan na krevetu, vezan kaiševima preko nogu, ruku i grudi.

Trojica medicinskih tehničara rukama su ga pritiskala uz krevet, dok je četvrti zatezao kaiševe. Potom mu je jedan od tehničara pritisnuo lice, a drugi stavio jastuk na glavu.

Dvojica su mu koljenima pritiskala vrat, dok su ga ostali udarali u glavu i stomak. Jedan od njih udario ga je šakom u lijevu stranu grudnog koša.

Prema opisu snimka, osumnjičeni su nastavili da pritiskaju jastuk na Periševo lice i koljenima mu pritiskaju vrat čak i nakon što je prestao da pruža otpor.

U nastavku snimka vidi se pokušaj reanimacije.