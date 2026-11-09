Među dokazima kojima istražioci potkrepljuju krivičnu prijavu protiv četvorice medicinskih tehničara iz Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan u Jankomiru zbog teškog ubistva Kristijana Josipa Periša nalaze se i snimci video-nadzora iz bolničke sobe.

Indeks saznaje da je riječ o sobi za koju se znalo da je opremljena kamerama, a osim tehničara, uz Periša su u tom trenutku bili i ljekari. Tehničari su, kada je počeo Perišev nasilni ispad, pozvani sa drugih odjeljenja kako bi pokušali da ga savladaju. Ljekari su za sada samo svjedoci.

Zbog tragičnog događaja u bolnici u Jankomiru jutros su protestovali medicinski tehničari i ljekari, ukazujući na teške uslove u kojima rade, kao i na lošu saradnju sa upravom bolnice.

Tok događaja prema opisu istražilaca

Prema policijskom izvještaju o pregledu snimka nadzorne kamere iz sobe 1A, koji obuhvata period između 20 i 22 časa, Periš je ležao budan na bolničkom krevetu. Tijelo mu je bilo vezano kaiševima za krevet u predjelu skočnih zglobova, koljena, ruku i grudnog koša.

Na snimku se, prema opisu istražilaca, vidi kako medicinski tehničari M. L., N. H. i M. V. rukama pritiskaju Periša prema krevetu, dok njihov kolega I. B. zateže kaiš kojim je pacijent bio vezan.

Zatim M. V. pritiska Periševo lice, nakon čega N. H. stavlja jastuk na njegovo lice. M. V. potom podiže koljeno i njime pritiska Perišev vrat. Isto čini i N. H., koji takođe koljenom pritiska pacijentov vrat.

Dok dvojica tehničara pritiskaju Perišev vrat, M. V. ga desnom šakom udara u lijevu stranu grudnog koša. Potom M. V. i N. H. nastavljaju da koljenima pritiskaju njegov vrat, istovremeno držeći jastuk na njegovoj glavi.

Za to vrijeme, prema opisu snimka, M. L. i I. B. ponovo primjenjuju silu nad Perišem i udaraju ga u glavu i predio stomaka.

Prema policijskom izvještaju, čak i nakon što je Periš prestao da pruža otpor, osumnjičeni medicinski tehničari nastavili su da mu rukama fiksiraju tijelo i ruke, pritiskaju jastuk na lice i koljenima pritiskaju vrat.

Vještak će utvrditi uzrok smrti

U nastavku snimka vidi se pokušaj reanimacije Periša. Iako tačan uzrok smrti još nije utvrđen, Periš je tokom incidenta zadobio brojne povrede. Šta je bilo kobno, biće utvrđeno obdukcijom.

Za to vrijeme, osumnjičeni tehničari nalaze se u istražnom pritvoru kako ne bi uticali na svjedoke ili ponovili krivično djelo, ali i zbog teških okolnosti krivičnog djela koje im se stavlja na teret. Riječ je o teškom ubistvu osobe ranjive zbog duševnog stanja. Naime, Periš je 21. oktobra primljen u bolnicu u potpuno rastrojenom psihičkom stanju.

Preliminarnim obdukcionim nalazom utvrđeni su brojni tragovi nasilja na Periševom tijelu. Na licu i tijelu pronađeni su krvni podlivi, ogrebotine na koži i tragovi uboda medicinskim iglama.

Utvrđeni su prelomi rebara, uključujući treće, peto i šesto rebro sa desne strane, kao i rebara od četvrtog do devetog sa lijeve strane, te grudne kosti. Pronađen je i edem pluća i mozga.

Uhapšeni radnici dobili otkaze, sindikat najavljuje osporavanje

Predstavnik sindikata „Zajedno za psihijatriju“ i medicinski tehničar iz Jankomira Arijan Jarić Dauenhauer potvrdio je na konferenciji za novinare ispred bolnice da je uprava trojici osumnjičenih medicinskih tehničara poslala vanredne otkaze poštom, ali da ih oni, prema informacijama sindikata, još nisu primili.

„U ovom trenutku ti radnici su još uvijek zaposleni u klinici. Ti radnici su ujedno na bolovanju. Mi kao sindikat 'Zajedno' smatramo da postoje veoma jaki osnovi za osporavanje tih otkaza. Smatramo da postoji mogućnost da su ti otkazi nezakoniti“, rekao je.

„Smatramo da je apsolutno nepravilno da se ti otkazi uruče, a da još uvijek nema ni obdukcije, ni detaljne analize, ni istrage, ni presude, kako pravosnažne, tako ni nepravosnažne“, dodao je, najavivši da će sindikat o tome razgovarati sa advokatima.

"U obuzdavanju je učestvovalo osam radnika"

Jarić Dauenhauer iznio je i nove detalje o intervenciji tokom koje je preminuo 32-godišnji Kristijan Josip Periš.

„Prema protokolu i svim standardima, u svim klinikama, na psihijatriji, koliko ja znam, pet ljudi učestvuje u obuzdavanju. U ovom konkretnom slučaju, koliko ja znam, bilo je uključeno osam radnika, a obuzdavanje je i pored toga bilo veoma izazovno“, rekao je.

Jedna od zaposlenih potvrdila je da je tokom intervencije bila prisutna i dežurna ljekarka na specijalizaciji.

„Bilo je dovoljno ljudi prilikom fiksiranja, tokom intervencije, a bila je prisutna i dežurna ljekarka na specijalizaciji. Urađeno je sve što se moglo kako bi se to sprovelo mirno, ali, nažalost, ishod je bio koban, zbog čega nam je veoma, veoma žao. Želimo da se to više nikada ne ponovi“, rekla je.

Istakla je i da jasni protokoli nisu istaknuti na odjeljenjima, ali da postoje propisani protokoli za obuzdavanje pacijenata sa duševnim smetnjama.

Dodala je da terapiju određuje ljekar, a primjenjuju je medicinske sestre i tehničari.

(Indeks/Ana Raić)