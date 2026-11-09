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Vladislav Dajković osuđen na zatvorsku kaznu u Albaniji

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АТВ редакција
09.11.2026 21:13

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Vladislav Dajković osuđen na zatvorsku kaznu u Albaniji

Predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković osuđen je na zatvorsku kaznu u Albaniji, zbog čega će ta stranka sutra održati vanrednu konferenciju za medije.

Na konferenciji će biti saopšteni detalji presude, kao i zvaničan stav Dajkovića povodom ovog slučaja, prenosi Adria.

Postupak protiv Dajkovića pokrenut je zbog fotografije koju je prije nekoliko godina napravio u Skadru, uz crnogorsku trobojku i poruku: "Pozdrav svima iz drevnog srpskog grada Skadra".

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Albansko tužilaštvo teretilo ga je za krivično djelo podsticanja mržnje, prema članu 265 Krivičnog zakonika Albanije.

Dajković je ranije tvrdio da je riječ o političkom progonu na nacionalnoj osnovi.

Detalji izrečene kazne i obrazloženje presude za sada nisu objavljeni, a očekuje se da će više informacija biti saopšteno na sutrašnjoj konferenciji.

(Telegraf)

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Tagovi :

Vladislav Dajković

Crna Gora

Suđenje

Albanija

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