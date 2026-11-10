Hirurg zanijemio kada je čovjek došao u bolnicu: Uslijedila je nesvakidašnja operacija

Tim ORL hirurga iz Albanije izveo je rijetku hiruršku intervenciju, ne zbog njene složenosti, već zbog veličine tumorske mase koja je uklonjena iz nosa pacijenta.

Riječ je o masi tumora teškog čak 3,1 kilogram, koju je 71-godišnji pacijent nosio u nosu.

ORL hirurg dr Tedi Minaroli kaže da je operacija, kada je reč o težini izvođenja, bila prosječna, ali da je veličina tumora bila nešto do tada neviđeno.

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"Što se tiče težine intervencije, bila je prosječna, ali kada je riječ o veličini, to je nešto nečuveno. Masa je bila teška 3,1 kilogram i dugačka 50 centimetara", rekao je Minaroli za albanski "Top kanal".

Sedamdesetjednogodišnjak je bio zatvorenik, što je možda uticalo na njegovu odluku da odbija medicinsko liječenje, dozvolivši da masa dostigne ogromne razmjere.

Toliko je narasla da hirurg, kada su mu ljekari uputili pacijenta i poslali fotografiju, u prvi mah nije mogao da povjeruje u ono što vidi.

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Načelnica službe, prof. dr Birkena Ćirjazi, izrazila je zabrinutost zbog sve većeg broja pacijenata koji se ljekarima javljaju u kasnoj fazi bolesti, čime se dodatno komplikuje njihovo liječenje.

Ipak, optimistična je kada je riječ o uspjehu mladih ljekara.

Hirurški tim ORL službe, pod rukovodstvom načelnice prof. dr Birkene Ćirjazi i dr Tedija Minarolija, uz učešće dr Kristija Tate i dr Arlija Kokomanija, kao i podršku ljekara reanimacije i mladih ljekara, uspješno je izveo ovu intervenciju.

(Telegraf)