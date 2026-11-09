Stručnjaci rekli svoje: Da li je štetno piti vodu uz obrok

Sigurno ste čuli savjet: Nemojte piti vodu dok jedete. Vjeruje se da voda razrjeđuje želudačnu kiselinu, usporava varenje i tako sprečava organizam da pravilno apsorbuje hranljive materije.

Iako ovo objašnjenje na prvi pogled djeluje uvjerljivo, stručnjaci ističu da je ljudsko tijelo složen i izuzetno prilagodljiv sistem.

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Šta kaže nauka?

Sistem za varenje funkcioniše tako da istovremeno može da obrađuje hranu i tečnost. Kod većine zdravih ljudi umjeren unos vode tokom obroka neće uticati na varenje, tvrde ljekari.

Mit – voda „razrjeđuje“ želudačnu kiselinu

Vjerovanje da voda razrjeđuje želudačnu kiselinu jedan je od glavnih razloga zbog kojih pojedini ljudi izbjegavaju da piju vodu tokom obroka. Prema riječima dr Samira Batija, analitičara javnog zdravlja, ovakvo uvjerenje nije u skladu sa načinom na koji sistem za varenje zaista funkcioniše.

"Rašireno je uvjerenje da ljudi ne treba da piju vodu uz obrok jer bi ona mogla uticati na sokove za varenje i sam proces varenja. Neki se plaše da će voda tokom obroka izazvati nadimanje ili spriječiti apsorpciju hranljivih materija. Međutim, istina je drugačija", kaže dr Bati.

Želudačna kiselina pomaže varenju, posebno proteina, a ljudski sistem za varenje osmišljen je tako da efikasno funkcioniše i sam reguliše nivo želudačne kiseline i enzima za varenje.

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"Male ili umjerene količine vode ne utiču značajno na ove normalne procese", napominje doktor.

Voda zapravo može olakšati varenje

Tokom obroka hrana mora da se sažvaće, proguta, pomiješa sa želudačnom kiselinom i zatim prođe kroz crijeva. Voda pomaže u svakom od ovih koraka.

Dr Bati kaže da u mnogim slučajevima umjerena količina vode tokom obroka može pomoći varenju.

"Voda razgrađuje hranu, olakšava njen prolazak kroz probavni trakt i čini gutanje jednostavnijim. Ograničavanje unosa tečnosti može uticati na redovnost pražnjenja crijeva i doprinijeti zatvoru", smatra doktor.

Voda je posebno važna kada obrok sadrži mnogo povrća, voća, integralnih žitarica ili drugih namirnica bogatih vlaknima. Bez dovoljno tečnosti vlakna ne mogu efikasno da obavljaju svoju funkciju. Umjesto da olakšaju pražnjenje crijeva, mogu čak i pogoršati zatvor.

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Zanimljivo je da voda može pomoći i na još jedan način.

Mnogi ljudi jedu prebrzo dok gledaju u telefon ili rade. Povremeni gutljaji vode mogu prirodno usporiti tempo jela. To često znači bolje žvakanje hrane, ranije prepoznavanje osjećaja sitosti i sprečavanje prejedanja.

Kada voda tokom obroka može izazvati neprijatan osjećaj?

Iako sama po sebi nije štetna, voda tokom obroka kod pojedinih osoba, naročito onih sa osjetljivim želucem, može izazvati neprijatne tegobe.

"Brzo ispijanje velike količine vode može izazvati privremenu nelagodnost u stomaku ili nadimanje, naročito kod osoba sa osjetljivim želucem", napominje dr Bati.

Pacijentima sa gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB) veće količine tečnosti uz obilne obroke mogu pogoršati simptome poput gorušice ili osjećaja punoće.

"Pojedinim osobama ne prijaju veoma hladna pića. Voda sobne temperature ili blago topla voda često se lakše podnosi", dodaje dr Bati.

To ne znači da je u ovom slučaju problem sama voda. Često je uzrok nelagodnosti kombinacija prejedanja, prebrzog jedenja i ispijanja velike količine tečnosti odjednom.

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Ne djeluju sva pića isto

Dr Bati zato savjetuje da radije slušamo signale svog tijela nego da vjerujemo u opšte zabrane.

Ne djeluju sva pića isto na želudac. Obična voda znatno se razlikuje od zaslađenih sokova, gaziranih napitaka ili alkohola.

"Gazirana pića mogu izazvati gasove, nadutost i pritisak u stomaku, što može doprinijeti pojavi gorušice. Zaslađena pića takođe donose nepotrebne kalorije i mogu negativno uticati na metaboličko zdravlje. Obična voda ostaje bolji izbor tokom obroka", ističe dr Bati.

Alkohol, s druge strane, može iritirati sluzokožu želuca i ometati normalnu funkciju varenja kada se konzumira u većim količinama. Zato je izbor obične vode često najjednostavnija odluka.

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"Dobro varenje zavisi od svakodnevnih navika, a ne od jedne čaše vode", zaključuje dr Bati.

(Kurir)