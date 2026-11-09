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Опљачкана Цакана: Остала без 200.000 евра

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АТВ редакција
09.11.2026 14:54

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Цакана
Фото: Screenshot / YouTube

Пјевачица Драгица Радосављевић Цакана доживјела је велику пљачку породичног дома, током које је остала без драгоцјености чија се вриједност процјењује на чак 200.000 евра.

Фолкерка је увјерена да крађа није била случајна, већ да иза свега стоји организована група која је детаљно испланирала провалу.

"То је типовано, то је неко ко је организовано урадио", поручила је Цакана.

Она је открила да су провалници у кућу ушли након што су обили врата, а притом су били изузетно опрезни. Носили су маске и кесе на ногама како за собом не би оставили трагове. Иако су полиција и форензичари обавили увиђај, пјевачица тврди да јој се након тога нико није обратио нити су јој саопштени детаљи истраге.

"Никада ми нико ништа није јавио, а о доброј крађи се ради. Ради се о 200.000 евра. Не сумњам ни у кога, шта могу да знам када обију врата маскирани, са кесама на ногама?! Они дођу с циљем да покраду оно што је ту, то је и моја грешка. То је типовано, то је неко ко је организовано урадио. Нико нам се није обратио, иако су били форензичари и полиција. Међу свим тим мојим стварима, немам више ни брилијанте ни дијаманте, али била је и нека кожна огрлица са пластичним зеленим срцем коју ми је унук поклонио. Не плашим се лопова, обезбиједила сам кућу, тако да, ако неко уђе, може да заврши у затвору", рекла је Цакана.

Украли дијаманте, али најтеже јој пао губитак емотивне успомене

Међу украденим стварима нашао се и изузетно вриједан накит, укључујући брилијанте и дијаманте. Ипак, поред огромне материјалне штете, Цакани је најтеже пао губитак предмета који за њу има непроцјењиву емотивну вриједност.

Лопови су, наиме, из њеног дома однијели и кожну огрлицу са пластичним зеленим срцем, коју јој је поклонио унук.

Предузела драстичне мјере обезбјеђења

Након трауматичног искуства, пјевачица је предузела додатне мјере како би заштитила свој дом. Кућу је максимално обезбиједила и поручила да више не страхује од евентуалних нових покушаја провале.

Истакла је да би свако ко би сада покушао да уђе у њен дом могао да заврши у затвору.

Осим о пљачки, Цакана је говорила и о својим неоствареним жељама. Открила је да је као дјевојчица маштала о томе да се бави астрономијом, те признала да се понекад каје што је постала јавна личност и да би радије изабрала неки други облик умјетности, преноси Блиц.

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Тагови :

Драгица Радосављевић Цакана

Пљачка

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