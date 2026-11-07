Simptomi koje ne smijete zanemariti: Mogu biti prvi znakovi raka

Neke zdravstvene promjene lako je pripisati umoru, stresu, probavnim smetnjama ili slabijoj kondiciji, a mogu i ukazivati na "ono najgore".

Ipak, postoje simptomi koje ne bi trebalo zanemarivati, naročito ako se pojavljuju bez jasnog razloga, ponavljaju se ili vremenom postaju izraženiji. Ljekari američkog medicinskog centra Džons Hopkins Medisin izdvojili su pet grupa promjena koje mogu ukazivati na različite zdravstvene probleme, uključujući i rak.

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Važno je naglasiti da nijedan od ovih simptoma sam po sebi ne znači da osoba ima malignu bolest. Često iza njih stoje mnogo češća i manje ozbiljna stanja. Ipak, ako primjetite neuobičajenu promjenu u organizmu, dobro je provjeriti šta je uzrokuje.

Nedostatak vazduha pri svakodnevnim aktivnostima

Ako počnete da se zamarate tokom aktivnosti koje ste ranije obavljali bez poteškoća, na primjer tokom hodanja ili penjanja uz stepenice, nemojte automatski pretpostaviti da je riječ o lošoj kondiciji.

Nedostatak vazduha može imati različite uzroke, među kojima su bolesti srca i pluća, ali u nekim slučajevima može biti povezan i sa rakom. Posebno je važno obratiti pažnju ako se problem pojavio iznenada ili se postepeno pogoršava.

Neuobičajena krvarenja

Krv u mokraći ili stolici, iskašljavanje krvi, neuobičajeno vaginalno krvarenje ili krvavi iscjedak iz bradavice simptomi su koje ne treba ignorisati.

Takve promjene mogu biti povezane sa infekcijama, upalama, hemoroidima i drugim stanjima, ali ponekad mogu ukazivati i na maligne bolesti. Posebno je važno obratiti pažnju na veoma tamnu ili gotovo crnu stolicu, koja može biti znak krvarenja u sistemu za varenje.

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Svako neobjašnjivo krvarenje razlog je za ljekarski pregled, čak i ako se pojavilo samo jednom.

Nove kvržice i neobični otoci

Kvržice na tijelu nisu nužno razlog za paniku. Na primjer, limfni čvorovi mogu se uvećati tokom prehlade ili druge infekcije, a takvi otoci obično se povuku nakon što organizam preboli bolest.

Ipak, novu kvržicu ili otok koji ne nestaje, povećava se ili mijenja izgled trebalo bi pokazati ljekaru. To se odnosi na promjene na vratu, ispod pazuha, na dojkama i drugim dijelovima tijela.

Važno je utvrditi o kakvoj je promjeni riječ jer se bez pregleda ne može pouzdano odrediti njen uzrok.

Otežano gutanje i brza sitost

Osjećaj da hrana zastaje u grlu ili grudima, kao i poteškoće sa gutanjem koje postaju sve izraženije, takođe su simptomi koje ne treba zanemariti.

Ljekari upozoravaju i na neobjašnjiv osjećaj sitosti nakon što pojedete veoma malu količinu hrane. Ako se redovno osjećate sito nakon nekoliko zalogaja, a takva promjena nije uobičajena za vas, potrebno je provjeriti njen uzrok.

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Ovi simptomi mogu biti povezani sa različitim probavnim smetnjama, ali u nekim slučajevima mogu ukazivati i na ozbiljnije bolesti.

Promjene u radu crijeva i mokraćne bešike

Iznenadni zatvor, učestala dijareja ili promjene u pražnjenju crijeva koje se ne vraćaju u uobičajeni ritam mogu biti znak da se nešto dešava u organizmu.

Među promjenama na koje upozoravaju ljekari su i otežano mokrenje, osjećaj da nakon odlaska u toalet niste potpuno ispraznili bešiku, kao i pojava vazduha u mokraći.

Takve tegobe mogu imati brojne uzroke, ali ako traju, ponavljaju se ili se razlikuju od vaših uobičajenih navika, potrebno je razgovarati sa ljekarom.

Kada je vrijeme za pregled?

Pojava jednog od navedenih simptoma ne znači automatski da imate rak. Međutim, važno je pratiti promjene u organizmu i ne odlagati pregled ako se tegobe ponavljaju, traju duže ili postaju sve izraženije.

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Američki Nacionalni institut za rak takođe upozorava da simptomi koji ne prolaze nakon nekoliko nedjelja zahtijevaju ljekarsku procjenu. Pritom ne treba čekati da se pojavi bol jer se neke maligne bolesti u početku mogu razvijati bez njega.

Rano otkrivanje bolesti može biti izuzetno važno za uspješno liječenje, zbog čega su redovni preventivni pregledi i obraćanje pažnje na neuobičajene promjene u organizmu važan dio brige o zdravlju.

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