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Navika mnogih ljudi: Evo da li je zdravo spavati u čarapama

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АТВ редакција
10.11.2026 09:14

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Udobna stopala u vunenim čarapama vire ispod mekog, bijelog lanenog pokrivača na krevetu.
Foto: kaboompics.com/Pexels

Hladnije vrijeme nam polako dolazi. Neki smatraju da je ovaj potez loš za cirkulaciju, dok su nova istraživanja pokazala drugačije. Pitamo se, da li je zdravo spavati u čarapama?

Stručnjak za spavanje Mar de Karlo smatra da postoji više prednosti spavanja u čarapama tokom zime. One ljudima mogu pomoći da brže utonu u san i spavaju duže usljed vazodilatacjie, odnosno procesa širenja krvnih sudova. Pojedina istraživanja došla su do rezultata da nošenje čarapa dok spavamo povećava protok krvi i cirkulaciju u dijelu donjih ekstremiteta.

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Njegova studija je pokazala da oni koji su nosili čarape tokom noći, utonuli su u san oko 7.5 minuta brže, spavali su 32 minuta duže i budili se 7.5 manje tokom noći od onih koji su spavali bosi.

Niže tjelesne temperature povezane su sa pospanošću, a dokazi upućuju na to da korišćenje čarapa ili drugih metoda grijanja stopala može da snizi tjelesnu temperaturu i pomogne nam da brže zaspimo.

(GlasSrpske)

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Tagovi :

Spavanje

čarape

zdravlje

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