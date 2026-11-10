Ne piše mu se dobro: Otkriveno šta se zaista desilo sa Bakom Prase

Nakon provera navoda objavljenih na društvenoj mreži Instagram, na profilu "Baka prase", Više javno tužilaštvo u Beogradu i policijski službenici Policijske stanice Savski venac utvrdili su da su informacije o navodnom odvođenju Bogdana Ilića od strane maskiranih osoba i njegovom hapšenju zbog povezanosti sa Alta bankom lažne, nezvanično saznaje "Telegraf".

Kako nezvanično saznaje ovaj portal, Bogdan Ilić je tokom komunikacije sa policijom objasnio da je sporne navode objavio u okviru snimanja video-klipa koji planira da postavi na svoj Jutjub kanal.

Ipak, nadležni su ocijenili da je objavljivanjem ovakvih informacija na svom Instagram profilu izazvao širenje panike u javnosti.

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Zbog toga će protiv njega biti podnijeta krivična prijava Posebnom odjeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda.

Kako je "Telegraf" ranije pisao, pometnja je nastala nakon što je na njegovom zvaničnom Instagram profilu osvanula objava da je priveden, što je u rekordnom roku izazvalo lavinu reakcija, spekulacija i dijeljenja na internetu, a pojedini mediji prenijeli su navode o misterioznom "odvođenju od strane maskiranih osoba".

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Zbog ozbiljnosti tvrdnji i uznemirenja javnosti, Više javno tužilaštvo je odmah reagovalo. Policijskim službenicima je izdat nalog da izađu na teren, prikupe saznanja i preduzmu sve zakonske mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdilo šta se zapravo dogodilo - da li je riječ o stvarnom policijskom postupanju, incidentu ili još jednom u nizu marketinških trikova i neslanih šala na društvenim mrežama.