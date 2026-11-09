Opljačkana Cakana: Ostala bez 200.000 evra

Folkerka je uvjerena da krađa nije bila slučajna, već da iza svega stoji organizovana grupa koja je detaljno isplanirala provalu.

"To je tipovano, to je neko ko je organizovano uradio", poručila je Cakana.

Ona je otkrila da su provalnici u kuću ušli nakon što su obili vrata, a pritom su bili izuzetno oprezni. Nosili su maske i kese na nogama kako za sobom ne bi ostavili tragove. Iako su policija i forenzičari obavili uviđaj, pjevačica tvrdi da joj se nakon toga niko nije obratio niti su joj saopšteni detalji istrage.

"Nikada mi niko ništa nije javio, a o dobroj krađi se radi. Radi se o 200.000 evra. Ne sumnjam ni u koga, šta mogu da znam kada obiju vrata maskirani, sa kesama na nogama?! Oni dođu s ciljem da pokradu ono što je tu, to je i moja greška. To je tipovano, to je neko ko je organizovano uradio. Niko nam se nije obratio, iako su bili forenzičari i policija. Među svim tim mojim stvarima, nemam više ni brilijante ni dijamante, ali bila je i neka kožna ogrlica sa plastičnim zelenim srcem koju mi je unuk poklonio. Ne plašim se lopova, obezbijedila sam kuću, tako da, ako neko uđe, može da završi u zatvoru", rekla je Cakana.

Ukrali dijamante, ali najteže joj pao gubitak emotivne uspomene

Među ukradenim stvarima našao se i izuzetno vrijedan nakit, uključujući brilijante i dijamante. Ipak, pored ogromne materijalne štete, Cakani je najteže pao gubitak predmeta koji za nju ima neprocjenjivu emotivnu vrijednost.

Lopovi su, naime, iz njenog doma odnijeli i kožnu ogrlicu sa plastičnim zelenim srcem, koju joj je poklonio unuk.

Preduzela drastične mjere obezbjeđenja

Nakon traumatičnog iskustva, pjevačica je preduzela dodatne mjere kako bi zaštitila svoj dom. Kuću je maksimalno obezbijedila i poručila da više ne strahuje od eventualnih novih pokušaja provale.

Istakla je da bi svako ko bi sada pokušao da uđe u njen dom mogao da završi u zatvoru.

Osim o pljački, Cakana je govorila i o svojim neostvarenim željama. Otkrila je da je kao djevojčica maštala o tome da se bavi astronomijom, te priznala da se ponekad kaje što je postala javna ličnost i da bi radije izabrala neki drugi oblik umjetnosti, prenosi Blic.