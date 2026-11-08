Oglasio se čovjek koji je pustio priču da se Ava Karabatić ubila i sve šokirao

Nakon što je region ostao u šoku zbog lažne vijesti da je Ava Karabatić tragično stradala u Zagrebu padom sa prvog sprata, oglasio se njen prijatelj Ilija Ć. koji je potvrdio da je glasovna poruka o njenoj smrti njegova.

On tvrdi da je sve bila šala koju je drugi muškarac zloupotrijebio i objavio u javnosti.

Ilija Ć. je u razgovoru potvrdio da je poslao audio snimak Mariju Tomasu, ali tvrdi da je priča iscenirana i da je snimak objavljen bez njegovog pristanka.

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"Ava je dobro, kod mene je u stanu sa majkom. Taj mali Mario je izmislio neke stvari, zato što je jadan, valjda ljubomoran. On je sve to izmislio i objavio jer joj on vodi sve društvene mreže. Ja sam Avin prijatelj i biće ovdje kod mene dok ne ode na psihijatriju. Imam vjerenicu, a oni su mi napravili haos. Meni takve gluposti ne trebaju. Ava je imala alkoholnu krizu, a tad je popila dva pića. Mario je jedna mala pokvarena osoba. Došao je ovdje u stan kod mene prilično napušen i nešto je snimao", rekao je i dodao, piše "Kurir".

"Istina je da sam ga vrijeđao jer ne volim ljude koji koriste narkotike. Cijela priča je apsolutno izmišljena. Na toj audio poruci je moj glas, ja sam se s njim zafrkavao. Ava je noć prije toga bila u Vinogradskoj, čeka lokaciju gdje će biti smještena i gdje će imati jednokrevetnu sobu. Ne želim da me niko blati. Mario je sve to stavio na mreže jer ima neki nastup. Ono plakanje je čista gluma. Kriv sam što sam se šalio tako s njim. Bio je prvo tu u stanu i napravio scenu, pa sam ga izbacio iz stana. Nije tačno da je Ava pokušala se ubije, majka je stalno sa njom i sutra ili prekosutra ide na odvikavanje od alkohola. Mali je lud, sve je iscenirao. On je iskorišćavao ljude preko njenih društvenih mreža, dopisivao se sa nekim momcima, a Ava to nije znala. Brani ga jer se dugo znaju. Vjerovatno ću podnijeti krivičnu prijavu protiv njega", rekao je on.

"Potražiću psihološku pomoć"

Nakon što su objave o njenoj navodnoj smrti uznemirile javnost i njene najbliže prijatelje, Ava Karabatić se oglasila putem Instagrama kako bi demantovala tragične navode i otkrila kroz šta prolazi.

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"Ljudi, Ava je. Prije svega da obavijestim sve, da sam ja dobro, sad sam se probudila. Istina je da sam završila u hitnoj, ali zato što mi je pozlilo. Nikad ne bih digla ruku na sebe. Osoba koja je objavila glasovnu da sam ja skočila sa sprata je očito bolesna. Ta ista osoba je juče napala mog prijatelja Maria, postoji i video koji je objavila moja administratorka, a kasnije slala njemu i mojim prijateljima glasovne poruke koju ste imali priliku čuti. Ljudi su doživjeli šok. Najgore mi je što su moji najbolji prijatelji doživjeli šok o ovoj lažnoj vijesti zbog glasovne poruke osobe kod kojeg sam jedno vrijeme boravila. Njega ću prijaviti za širenje lažnih i uznemirujućih vijesti. U šoku sam. Fizički sam dobro, ali psihički ne. Potražiću psihološku pomoć nakon svih pretrpljenih trauma zbog svog mentalnog zdravlja koje mi je trenutno na prvom mjestu. Hvala svim dragim ljudima koji ste uz mene", napisala je Ava.

"Iskočilo mi je srce kad sam primio poruku"

Sa druge strane, Avin prijatelj Mario Tomas iznio je svoju verziju događaja, navodeći da je bio duboko potresen kada je primio spornu glasovnu poruku i povjerovao u nju.

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"Meni je juče iskočilo srce kad sam primio glasovnu poruku da se Ava bacila sa prvog sprata. Taj bolesnik što je poslao je očito težak šizofrenik jer nema druge teorije za njega. Sram može da ga bude. Ava je, sva sreća, fizički dobro. Psihički je loše zbog njenih privatnih situacija koje su se dešavale. Ja se iskreno nadam da će potražiti psihološku pomoć kako bi stala na noge i vratila svoj pun sjaj. Hvala Bogu, živa je", rekao je on.