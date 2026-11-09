Maskirani ljudi odveli Baku Prase: Tvrdi se da je priveden

Kako je objavljeno je na zvaničnom Instagram profilu influensera, njegov tim trenutno ne zna gdje se nalazi niti u kakvom je stanju.

U objavi se navodi da posjeduju snimak nadzornih kamera na kojem se vide maskirane osobe koje su upale u stan i odvele Ilića. Ipak, odlučili su da snimak zasad ne objavljuju jer čekaju dodatne informacije.

Za sada nisu objavljene informacije o tome ko je odveo Ilića, zbog čega je priveden niti gdje se trenutno nalazi.

Baka Prase nedavno se izvinjavao zbog klađenja na izbore

Ilić je prethodnih sedmica bio u centru pažnje javnosti nakon što je objavio video u kojem se izvinio zbog klađenja 200.000 evra na pobjedu koalicije predvođene Srpskom naprednom strankom (SNS) na izborima u Srbiji.

Tada je priznao da je pogriješio i najavio da će u narednih mjesec dana donirati 200.000 evra u humanitarne svrhe. Među najavljenim donacijama naveo je pomoć za izgradnju kuće, liječenje i operaciju psa.

Stori Bake Prase Screenshot

Podsjetimo, iako je Bogdan Ilić svoju jutjubersku karijeru započeo kroz igrice i šaljive video snimke, nastavio ju je bahatim izjavama i ismijavanjem, naročito žena, te hvalisanjem novcem, imovinom i statusnim simbolima. Svojevremeno je zgrozio javnost, nakon što su dvije maloljetnice objavile poruke eksplicitnog sadržaja koje su dobile od njega a nakon toga je otkriveno i da je imao se*sualne odose s jednom od njih u svom stanu.

Istovremeno, Bogdanovo ime se često vezivalo za kontroverznog Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja. Bogdan nije krio da je upoznao Belivuka, ali tvrdi da priče koje su dospjele u javnost nisu istinite.

Baka Prase je prije nekoliko mjeseci ugostio tadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kada mu je dao prijedlog kako da budžet Srbije "procvjeta još više":

"Pošto sam ja strastveni kockar, cijeli budžet stavimo na crveno i budžet procvjeta još više", izjavio je Prase tada nakon čega je predložio samog sebe za narednog gradonačelnika Beograda i najavio svoju kandidaturu.