Maskirani ljudi odveli Baku Prase: Tvrdi se da je priveden

Autor:ATV redakcija
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Srpski influenser Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, navodno je priveden danas oko šest sati ujutru.
Kako je objavljeno je na zvaničnom Instagram profilu influensera, njegov tim trenutno ne zna gdje se nalazi niti u kakvom je stanju.
U objavi se navodi da posjeduju snimak nadzornih kamera na kojem se vide maskirane osobe koje su upale u stan i odvele Ilića. Ipak, odlučili su da snimak zasad ne objavljuju jer čekaju dodatne informacije.
Za sada nisu objavljene informacije o tome ko je odveo Ilića, zbog čega je priveden niti gdje se trenutno nalazi.
Baka Prase nedavno se izvinjavao zbog klađenja na izbore
Ilić je prethodnih sedmica bio u centru pažnje javnosti nakon što je objavio video u kojem se izvinio zbog klađenja 200.000 evra na pobjedu koalicije predvođene Srpskom naprednom strankom (SNS) na izborima u Srbiji.
Tada je priznao da je pogriješio i najavio da će u narednih mjesec dana donirati 200.000 evra u humanitarne svrhe. Među najavljenim donacijama naveo je pomoć za izgradnju kuće, liječenje i operaciju psa.
Podsjetimo, iako je Bogdan Ilić svoju jutjubersku karijeru započeo kroz igrice i šaljive video snimke, nastavio ju je bahatim izjavama i ismijavanjem, naročito žena, te hvalisanjem novcem, imovinom i statusnim simbolima. Svojevremeno je zgrozio javnost, nakon što su dvije maloljetnice objavile poruke eksplicitnog sadržaja koje su dobile od njega a nakon toga je otkriveno i da je imao se*sualne odose s jednom od njih u svom stanu.
Istovremeno, Bogdanovo ime se često vezivalo za kontroverznog Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja. Bogdan nije krio da je upoznao Belivuka, ali tvrdi da priče koje su dospjele u javnost nisu istinite.
Baka Prase je prije nekoliko mjeseci ugostio tadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kada mu je dao prijedlog kako da budžet Srbije "procvjeta još više":
"Pošto sam ja strastveni kockar, cijeli budžet stavimo na crveno i budžet procvjeta još više", izjavio je Prase tada nakon čega je predložio samog sebe za narednog gradonačelnika Beograda i najavio svoju kandidaturu.
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