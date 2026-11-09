Rasel Brend osuđen na 10 godina zatvora

Glumac Rasel Brend je osuđen na više od decenije zatvora, tačnije 10 godina i 6 mjeseci, nakon što je osramoćeni komičar proglašen krivim za silovanje i tri slučaja seksualnog napada.

Krivična djela počinjena su nad četiri različite žene u periodu od 2004. do 2009. godine.

Brend je klimajući supruzi glavom držao krst u rukama dok mu je sudija izricala kaznu.

Danas su hrabre žrtve Rasela Branda otkrile svoj traumu tokom izricanja presude glumcu.

Brend je stajao na optuženičkoj klupi dok je slušao izjave svojih četiri žrtve, uključujući jednu snažnu poruku od žene u sudnici. Osramoćeni komičar se pojavio na sudu radi izricanja presude, nakon što je proglašen krivim za silovanje i tri slučaja seksualnog napada.

Policija istražuje i nove optužbe

Iako je ovaj sudski postupak sada okončan, slučaj Rasela Brenda time nije završen.

Metropoliten policija potvrdila je za „Skaj njuz“ da je protiv njega u toku istraga zbog dodatnih optužbi za silovanje koje su iznijele još dvije žene.

(Telegraf.rs)