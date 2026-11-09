Sada već višegodišnji estradni sukob dobio je nastavak, a ovaj put pažnju je privukao komentar pjevačice Dare Bubamare o koncertu Seke Aleksić u zagrebačkoj Areni.

Za ovu priliku odabrala je crni kožni mantil, ispod kojeg je do izražaja došao dekolte, a stajling je upotpunila efektnom torbicom i velikim crnim sunčanim naočalama.

Jedno od pitanja novinara odnosilo se na Seku Aleksić, s kojom Dara već godinama nije u dobrim odnosima. Povod su bile tvrdnje koje su se proširile društvenim mrežama da je Seka navodno pjevala na plejbek tokom koncerta u Zagrebu.

Dara je poručila da ne želi da komentariše konkretan slučaj, jer, kako kaže, ne prati rad koleginice, ali je istakla šta misli o pjevanju na plejbek.

- Ne bih to komentarisala, samo ću reći da ne znam za tu informaciju, ne pratim njihov rad i neću da se miješam - rekla je pjevačica.

Ipak, bila je kategorična kada je riječ o nastupima na kojima izvođači ne pjevaju uživo.

- Strogo je zabranjeno pjevanje na plejbek, to je stvarno kraj svijeta. Ko će u inostranstvu platiti da gleda koncerte na plejbek?! Ali ne mogu reći da li je ona to radila, stvarno ne pratim njihov rad, ne interesuje me - poručila je Bubamara.

Govoreći o svojim nastupima, istakla je da nema razloga da koristi plejbek, jer smatra da danas pjeva bolje nego ranije.

- Što da pjevam na plejbek kada bolje pjevam uživo?! Sada kada ljudi čuju kako pjevam neke svoje pjesme iz mladosti, recimo „Polje jagoda“, to zvuči bolje nego prije 20 godina. Ako bih imala problem, a nemam ga, naravno da bih otkazala nastup jer ne bih pjevala na plejbek - rekla je pjevačica.

Osvrnula se i na kolege koji nastupaju uz muziku sa USB-a, navodeći da publika danas sve više prepoznaje i traži kvalitetan vokal.

- Došlo je takvo vrijeme da ljudi traže kvalitet. Nije dovoljno samo da dobro izgledaš i praviš super atmosferu. Hoće ljudi da čuju glas, hoće pjesmu. Svi mladi ljudi počeli su voljeti ljubavne pjesme. Primjer je i Jakov koji je vratio sve te stare pjesme - zaključila je Bubamara.