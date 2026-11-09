Advokat Rasela Brenda šokiran izjavama o žrtvama na sudu

Autor:ATV redakcija
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Advokat Rasela Brenda opisao je silovanje svoje klijentkinje kao „kratkotrajni propust“ i „potpuno nepoštovanje pristanka“, izvještava list „The Sun“ .
Na ročištu za izricanje presude u Krunskom sudu u Sauterku u Londonu danas, advokat Ijan Vinter KC je opisao jednu od žrtava seksualnog napada kao nekoga ko „nije bio posebno ranjiv“. Brend ju je hvatao za grudi u baru u Sohu 2004. godine. Vinter je takođe rekao da „nije iznenađujuće“ što je Brend natjerao drugu ženu da se tušira i opere zube prije seksa. Opisao ju je kao „pijanu“.
Govoreći o silovanju, Vinter je rekao sudu: „Pozivamo vas da zaključite da je ovo bio potpuno konsenzualni vaginalni odnos koji je žrtva sama isplanirala odlaskom u kuću optuženog.“
„Shodno tome“, nastavio je, „ono za šta bi optužena trebalo da bude osuđena jeste zapravo kratkotrajno, potpuno nepoštovanje njenog pristanka u dva navrata.“
Nekoliko žrtava je takođe svjedočilo na današnjem ročištu. Rekle su da ih je komičar ostavio progonjene onim što se dogodilo, ponižene i slomljene.
Scena
Rasel Brend osuđen na 10 godina zatvora
Rasel Brend je prošle nedjelje proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada počinjena između 2004. i 2009. godine. Danas je osuđen na deset godina i šest mjeseci zatvora.
Brandov advokat je početkom ove nedelje privukao pažnju zbog svog verbalnog ispada prema novinarki Sandej tajmsa Rozamund Urvin nakon što je napustio sudnicu. Obratio joj se rečima: „Nadam se da ste zadovoljni sobom“, na šta je ona odgovorila: „Drago mi je što je pravda zadovoljena“.
Vinter je tada rekao: „Pa, nije. Sve si zabrljao.“ Zatim je dodao: „Čestitam.“
Tokom suđenja, Vinter je tvrdio da je medijsko izveštavanje o optužbama protiv Brenda, koje je uključivalo članke koje su objavili Urvin i drugi novinari, uticalo na sudski postupak i uskratilo njegovom klijentu pravedno suđenje, piše The Sun .
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