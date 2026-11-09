Advokat Rasela Brenda šokiran izjavama o žrtvama na sudu

Advokat Rasela Brenda opisao je silovanje svoje klijentkinje kao „kratkotrajni propust“ i „potpuno nepoštovanje pristanka“, izvještava list „The Sun“ .

Na ročištu za izricanje presude u Krunskom sudu u Sauterku u Londonu danas, advokat Ijan Vinter KC je opisao jednu od žrtava seksualnog napada kao nekoga ko „nije bio posebno ranjiv“. Brend ju je hvatao za grudi u baru u Sohu 2004. godine. Vinter je takođe rekao da „nije iznenađujuće“ što je Brend natjerao drugu ženu da se tušira ​​i opere zube prije seksa. Opisao ju je kao „pijanu“.

Argumenti odbrane

Govoreći o silovanju, Vinter je rekao sudu: „Pozivamo vas da zaključite da je ovo bio potpuno konsenzualni vaginalni odnos koji je žrtva sama isplanirala odlaskom u kuću optuženog.“

„Shodno tome“, nastavio je, „ono za šta bi optužena trebalo da bude osuđena jeste zapravo kratkotrajno, potpuno nepoštovanje njenog pristanka u dva navrata.“

Svjedočenja žrtava

Nekoliko žrtava je takođe svjedočilo na današnjem ročištu. Rekle su da ih je komičar ostavio progonjene onim što se dogodilo, ponižene i slomljene.

Scena Rasel Brend osuđen na 10 godina zatvora

Rasel Brend je prošle nedjelje proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada počinjena između 2004. i 2009. godine. Danas je osuđen na deset godina i šest mjeseci zatvora.

Sukob sa novinarom

Brandov advokat je početkom ove nedelje privukao pažnju zbog svog verbalnog ispada prema novinarki Sandej tajmsa Rozamund Urvin nakon što je napustio sudnicu. Obratio joj se rečima: „Nadam se da ste zadovoljni sobom“, na šta je ona odgovorila: „Drago mi je što je pravda zadovoljena“.

Vinter je tada rekao: „Pa, nije. Sve si zabrljao.“ Zatim je dodao: „Čestitam.“

Tokom suđenja, Vinter je tvrdio da je medijsko izveštavanje o optužbama protiv Brenda, koje je uključivalo članke koje su objavili Urvin i drugi novinari, uticalo na sudski postupak i uskratilo njegovom klijentu pravedno suđenje, piše The Sun .