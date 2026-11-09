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Расел Бренд осуђен на 10 година затвора

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АТВ редакција
09.11.2026 15:38

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Расел Бренд присуствује догађају часописа Cosmopolitan „Забавни неустрашиви мушкарци 2011. године“ у Њујорку, 7. марта 2011. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Evan Agostini, File

Глумац Расел Бренд је осуђен на више од деценије затвора, тачније 10 година и 6 мјесеци, након што је осрамоћени комичар проглашен кривим за силовање и три случаја сексуалног напада.

Кривична дјела почињена су над четири различите жене у периоду од 2004. до 2009. године.

Бренд је климајући супрузи главом држао крст у рукама док му је судија изрицала казну.

Данас су храбре жртве Расела Бранда откриле свој трауму током изрицања пресуде глумцу.

Бренд је стајао на оптуженичкој клупи док је слушао изјаве својих четири жртве, укључујући једну снажну поруку од жене у судници. Осрамоћени комичар се појавио на суду ради изрицања пресуде, након што је проглашен кривим за силовање и три случаја сексуалног напада.

Полиција истражује и нове оптужбе

Иако је овај судски поступак сада окончан, случај Расела Бренда тиме није завршен.

Метрополитен полиција потврдила је за „Скај њуз“ да је против њега у току истрага због додатних оптужби за силовање које су изнијеле још двије жене.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Расел Бренд

глумац

Силовање

Затвор

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