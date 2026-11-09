Расел Бренд осуђен на 10 година затвора

Аутор:АТВ редакција
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Глумац Расел Бренд је осуђен на више од деценије затвора, тачније 10 година и 6 мјесеци, након што је осрамоћени комичар проглашен кривим за силовање и три случаја сексуалног напада.
Кривична дјела почињена су над четири различите жене у периоду од 2004. до 2009. године.
Бренд је климајући супрузи главом држао крст у рукама док му је судија изрицала казну.
Данас су храбре жртве Расела Бранда откриле свој трауму током изрицања пресуде глумцу.
Бренд је стајао на оптуженичкој клупи док је слушао изјаве својих четири жртве, укључујући једну снажну поруку од жене у судници. Осрамоћени комичар се појавио на суду ради изрицања пресуде, након што је проглашен кривим за силовање и три случаја сексуалног напада.
Иако је овај судски поступак сада окончан, случај Расела Бренда тиме није завршен.
Метрополитен полиција потврдила је за „Скај њуз“ да је против њега у току истрага због додатних оптужби за силовање које су изнијеле још двије жене.
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