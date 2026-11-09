Аутор:АТВ редакција
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Сада већ вишегодишњи естрадни сукоб добио је наставак, а овај пут пажњу је привукао коментар пјевачице Даре Бубамаре о концерту Секе Алексић у загребачкој Арени.
За ову прилику одабрала је црни кожни мантил, испод којег је до изражаја дошао деколте, а стајлинг је употпунила ефектном торбицом и великим црним сунчаним наочалама.
Једно од питања новинара односило се на Секу Алексић, с којом Дара већ годинама није у добрим односима. Повод су биле тврдње које су се прошириле друштвеним мрежама да је Сека наводно пјевала на плејбек током концерта у Загребу.
Дара је поручила да не жели да коментарише конкретан случај, јер, како каже, не прати рад колегинице, али је истакла шта мисли о пјевању на плејбек.
- Не бих то коментарисала, само ћу рећи да не знам за ту информацију, не пратим њихов рад и нећу да се мијешам - рекла је пјевачица.
Ипак, била је категорична када је ријеч о наступима на којима извођачи не пјевају уживо.
- Строго је забрањено пјевање на плејбек, то је стварно крај свијета. Ко ће у иностранству платити да гледа концерте на плејбек?! Али не могу рећи да ли је она то радила, стварно не пратим њихов рад, не интересује ме - поручила је Бубамара.
Говорећи о својим наступима, истакла је да нема разлога да користи плејбек, јер сматра да данас пјева боље него раније.
- Што да пјевам на плејбек када боље пјевам уживо?! Сада када људи чују како пјевам неке своје пјесме из младости, рецимо „Поље јагода“, то звучи боље него прије 20 година. Ако бих имала проблем, а немам га, наравно да бих отказала наступ јер не бих пјевала на плејбек - рекла је пјевачица.
Осврнула се и на колеге који наступају уз музику са УСБ-а, наводећи да публика данас све више препознаје и тражи квалитетан вокал.
- Дошло је такво вријеме да људи траже квалитет. Није довољно само да добро изгледаш и правиш супер атмосферу. Хоће људи да чују глас, хоће пјесму. Сви млади људи почели су вољети љубавне пјесме. Примјер је и Јаков који је вратио све те старе пјесме - закључила је Бубамара.
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