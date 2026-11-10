Jovana Jeremić piše knjigu: Raskrinkaću ljude koji su me izdali

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je najavila svoju knjigu u kojoj će raskrinkati ljude koji su je izdali.

Ona se sada ponovo oglasila tim povodom i rekla da se nakon svakog razočarenja vratila jača.

Jovana Jeremić je govorila o svom horoskopskom znaku i istakla sličnost koju sve škorpije koje ona poznaje imaju.

"Bol je naš lijek. Mi se liječimo dok bolujemo. Onda se vraćamo još jače u novoj verziji dominacije. Svako ko nam je zlo učinio, sve ih stiglo puta tri. Ne dirajte škorpije, pa one neće ni vas", poručila je voditeljka.

Ona je nedavno govoreći o svojoj knjizi najavila raskrinkavanje mnogih.

"Da li ste spremni za surove istine koje su dugo zataškavane? U ovoj knjizi potkusurivanje ne prolazi, a ni pomoć prijatelja. Funkcioniše gola istina. Ona je uvijek jedna, baš kao i pravda. Mi ljudi isprljamo baš sve što dotaknemo jer smo je**** kvarljiva roba… Zato, brojevi nisu. Da li jedva čekate vrijeme kada će sve maske pasti? Da li ste spremni za knjigu o kojoj će "grmjeti" Balkan, a poslije koje neki od sramote neće moći da izađu na ulicu? Ko će se sve pronaći u jovanizmima i koji jovanizam je vaš? Uskoro… Knjiga koju su najviše čekali mladi – moji lijepi, mladi, čistodušni ljudi. Vaša J. J.", napisala je voditeljka tada.

O otkazima na Pinku

Jovana Jeremić oglasila se nakon što je Željko Mitrović najavio otkaze na Pinku.

"Ja se ne bojim otkaza iz razloga što ja ovo što radim, radim svoj posao, svoj žanr najbolje od svih. I ne postoji neko ko u ovoj državi radi bolje infotainment od Jovane Jeremić. Ja sam ovaj smjer i uvela, ja sam ga i napravila, ja sam ga izmislila. Još uvijek se niko na našim prostorima nije pojavio ko može meni u tom kontekstu da parira. Što se tiče rejtinga, gledanosti i ljudi koji prate moj program, ja sam apsolutno broj jedan. I mene je rejting doveo na ovu televiziju, rejting me održava sve vrijeme", rekla je Jovana Jeremić tim povodom.