Logo

Vazduh nezdrav u više gradova

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
10.11.2026 08:14

Komentari:

0
magla maglovito kolovoz smanjena vidljivost loša preglednost vozači vrijeme
Foto: Pexels/ Darya Grey_Owl

Vazduh u više gradova u BiH jutros je u kategoriji nezdravog, a prednjači Sarajevo sa indeksom zagađenosti 178, podaci su sajta "Eko akcija".

Vazduh je nezdrav i u Visokom, sa indeksom 177, Kaknju 174, Banjaluci 172 i Travniku 155.

прстен, бурме

Društvo

Za ljubav nikad nije kasno: Dvoje penzionera se vjenčalo u Banjaluci

Nezdrav vazduh može izazvati pojavu pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod lica sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok bi ostali stanovnici mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.

Zbog toga je potrebno da plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starija lica smanje bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti, dok bi produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali.

Nezdrav za osjetljive grupe jutros je vazduh u Zenici, Vogošći, Doboju, Ilijašu i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u Maglaju, Tešnju, Jajcu i Mostaru.

struja - radovi - elektro

Banja Luka

Bez struje više banjalučkih ulica

Prema mjerenim parametrima, dobar vazduh je u Trebinju, Livnu i Bihaću.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nezdrav vazduh

zagađen vazduh

Kvalitet vazduha

Komentari (0)

Više iz rubrike

Voz

Gradovi i opštine

Od decembra vozom od Zvornika do Beograda

13 h

0
Kazani zločin spomenik

Gradovi i opštine

Godišnjica stradanja Srba na Kazanima, bez riječi o Srbima

13 h

0
U gradu sa stomilionskim budžetom, radnici plate traže na ulici

Gradovi i opštine

U gradu sa stomilionskim budžetom, radnici plate traže na ulici

16 h

0
GIK Bijeljina: Gdje je završio novac koji je Vlada Srpske doznačila za provođenje izbora

Gradovi i opštine

GIK Bijeljina: Gdje je završio novac koji je Vlada Srpske doznačila za provođenje izbora

23 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima