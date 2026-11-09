Od decembra vozom od Zvornika do Beograda

13.decembra u 22:16 u Zvornik će doputovati prvi voz iz Beograda. Na stanici u Karakaju, tačno u 4:29 časova ukrcaće se prvi putnici za Beograd. Sva infrastruktura već postoji i ovo je jedan od značajnijih projekata povezivanja Republike Srpske i Srbije.

„Postoji pruga, postoji željeznička stanica, postoje svi potrebni uslovi za odvijanje ovog željezničkog saobraćaja na ovoj relaciji. Voz svaki dan ide u 4:29 iz Zvornika i pratićemo u narednom periodu koliko će biti interesovanje i kako ćemo dalje postupati. Naravno, ovaj red vožnje ostaje iduću godinu kompletnu. Svi putnici koji prije svega žele da upoznaju i druge vrste prevoza, da to nije samo drum, već i željeznica, jer mislim da željeznica daje daleko veće mogućnosti. Možemo da stanemo u svakoj stanici, da povežemo, kao što sam dobio od gradonačelnika informaciju, autobus kad kreće iz Zvornika ne staje do Beograda. Ovo će biti prilika sigurno vozovima da stanu i u Šapcu i u Rumi i u svim usputnim stanicama, tako da će povezati i te gradove sa Zvornikom“, rekao je Dragan Zelenković, v.d. direktora „Željeznice Republike Srpske“.

Značajno je ovo ne samo za Republiku Srpsku nego i za sam grad Zvornik. Na gradu je da obezbijedi smještajne kapacitete za posadu iz Beograda kako bi se cijeli proces zaokružio.

„U dogovoru sa Železnicama Republike Srbije, ovaj projekat će krenuti u realizaciju od 13. decembra ove godine. Do tada će se tačno definisati načini lokaliteti, odnosno stanice od Zvornika do Beograda koje koji će biti na tom putnom pravcu. Ja, kao što sam već rekao, jako bitan projekat za razvoj našeg grada, našeg okruženja i radujemo se što će ovo sve krenuti. Ovo je prvi put da je uspostavljena ova putna linija Zvornik-Beograd“, rekao je Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.

Republika Srpska uspjela je da se željezničkim putničkim saobraćajem poveže sa Srbijom. Vozni saobraćaj na relaciji Zvornik Beograd ponovo je uspostavljen nakon 14 godina.