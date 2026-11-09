GIK Bijeljina: Gdje je završio novac koji je Vlada Srpske doznačila za provođenje izbora

Gradska izborna komisija Bijeljina zatražila je hitno utvrđivanje odgovornosti zbog toga što joj nisu stavljena na raspolaganje sredstva za provođenje izbora, saznaje RTRS.

Iako je Vlada Republike Srpske obezbijedila 650.000 KM za ove namjene, novac nije prebačen GIK-u, navodi se u dopisu koji je u posjedu naše televizije. Traže hitno ispitivanje postupanja gradonačelnika Grada Bijeljina i drugih odgovornih lica u vezi sa raspolaganjem, raspodjelom i isplatom sredstava.

"Gradska izborna komisija Bijeljina je u proteklom periodu ukazivala na izuzetno ozbiljnu situaciju u kojoj se nalazi izborna administracija na području Grada Bijeljina, kako prije i tokom izbornog procesa, tako i nakon potvrđivanja rezultata Opštih izbora 2026. godine, održanih 4. oktobra 2026. godine. Navedena situacija posljedica je kontinuiranog neobezbjeđivanja i nestavljanja na raspolaganje finansijskih sredstava neophodnih za rad Gradske izborne komisije i sprovođenje izbornih i postizbornih aktivnosti", ističe se u dopisu.

Dodaju da je, Odlukom o budžetu Grada Bijeljina za 2026. godinu, donijetom 21. aprila 2026. godine, za potrebe rada Gradske izborne komisije odobren iznos od 650.000 KM, koji Komisiji nikada nije stavljen na raspolaganje, a koji je obezbijedila Vlada Republike Srpske.

"Ovom prilikom posebno naglašavamo da se tokom čitavog izbornog procesa nije radilo samo o pitanju finansiranja rada Gradske izborne komisije, već o direktnom ugrožavanju uslova za zakonito, blagovremeno i nemetano provođenje izbornog procesa. Iako je Centralna izborna komisija BiH još 7. maja 2026. godine donijela Odluku o raspisivanju i održavanju Opštih izbora 2026. godine, a članom 1.2a stav (6) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine propisano je da se budžetska sredstva neophodna za finansiranje izbora moraju staviti na raspolaganje najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora, dok je stav (5) istog člana propisano je da izborna komisija samostalno raspolaže sredstvima u okviru odobrenog budžeta, Gradskoj izbornoj komisiji Bijeljina ni tokom priprema niti tokom samog izbornog procesa nisu stavljena na raspolaganje sredstava odobrenih Budžetom Grada Bijeljina za 2026. godinu", navodi se u dopisu.

Iz Gradske izborne komisije dalje navode, da zbog svega navedenog, GIK Bijeljina je bila primorana da se radi rješavanja nastalog problema obrati CIK-u, tražeći obezbjeđivanje sredstava, materijalno-tehničku podršku i pomoć za nesmetano provođenje izbornog procesa.

Banja Luka SNSD: Aljetić da saopšti građanima koliki je minus u gradskoj kasi

"Centralna izborna komisija je pozvala i Vladu Republike Srpske da preuzme potrebne aktivnosti kako bi se Gradskoj izbornoj komisiji obezbijedila finansijska sredstva za nesmetan rad i provođenje izbornih aktivnosti, kao i izvršavanje zakona propisanih nadležnosti. Na osnovu navedenog, ističemo da je Vlada Republike Srpske uplatila na račun Grada Bijeljina finansijska sredstva u iznosu od 650.000 KM, kako bi se obezbijedilo finansiranje neometanog rada Gradske izborne komisije i sprovođenje izbornih aktivnosti", dodaje se u dopisu.

Međutim, ističu da, uprkos dodjeljenim sredstvima, do dana sačinjavanja ovog dopisa nisu izmirene sve obaveze nastale u postupku sprovođenja Opštih izbora 2026. godine.

Od CIK-a BiH traže hitno ispitivanje postupanja gradonačelnika Grada Bijeljina i drugih odgovornih lica u vezi sa raspolaganjem, raspodjelom i isplatom sredstava namijenjenih za rad Gradske izborne komisije i sprovođenje izbornih aktivnosti. S druge strane, od Od Vlade Srpske zahtijevaju da se izjasni o označavanju sredstava u iznosu od 650.000 KM na račun Grada Bijeljina, njihovoj namjeni i realizaciji.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske obezbijedila je za Gradsku izbornu komisiju Bijeljina 650.000 maraka da bi izbori mogli biti održani. Nakon što grad Bijeljina nije uplatio sredstva, CIK je pozvao Vladu da hitno preduzme sve mjere, da bi se GIK-u Bijeljina obezbijedila neophodna sredstva, čime bi nesmetano proveli izborne aktivnosti i sve zakonske nadležnosti, piše RTRS.