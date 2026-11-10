Dvoje djece i odrasla osoba ostali zaglavljeni u snijegu: Dramatična akcija spasavanja

Prava drama odigrala se na Komovima u blizini Podgorice kada su u snježnim nanosima ostali zaglavljeni jedna odrasla osoba i dvoje maloljetne djece. Na teren su odmah upućene ekipe Službe zaštite i spasavanja.

"Na terenu su bili komandir, rukovodilac i četiri vatrogasca-spasioca, a akcija je u jako teškim vremenskim uslovima trajala oko šest sati. Nakon višesatne borbe i jako zahtjevne akcije, iz snježnih smetova na sigurno evakuisana su djeca i jedna odrasla osoba", potvrđeno je za RINU u Službi zaštite i spasavanja Podgorice.

Nadležni apeluju na sve građane da prate vremenske uslove i zvanična saopštenja nadležnih prije nego što se upute u vožnju preko zahtjevnih planinskih prevoja.

(Kurir)