Otkriveno kako je Periš završio na psihijatriji: Nekoliko sati kasnije bio mrtav

Kristijan Josip Periš (32), sportista koji je 21. oktobra preminuo u psihijatrijskoj bolnici u Zagrebu, završio je u toj ustanovi nakon što je njegova porodica zatražila hitnu medicinsku pomoć zbog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Novi detalji iz policijske dokumentacije otkrivaju šta se događalo prije njegove smrti, uključujući intervenciju policije u porodičnom domu i dva dolaska policajaca u bolnicu, gd‌je je Periš nekoliko sati kasnije preminuo nakon nasilnog postupanja medicinskog osoblja.

Policija je kobnog dana najprije intervenisala na porodičnoj adresi Kristijana Josipa Periša, nakon dojave jednog člana porodice da se nalazi u psihički rastrojenom stanju i da ima paranoidne misli.

Prema policijskim izvještajima i službenim bilješkama do kojih je došao Indeks, porodica je istog dana pozvala i Hitnu pomoć jer se njegovo zdravstveno stanje pogoršalo.

Periš je potom prevezen u Kliniku za psihijatriju "Sveti Ivan" u zagrebačkom Jankomiru.

Međutim, problemi su počeli već dok je čekao pregled, zbog čega je policija tokom dana još dva puta dolazila u bolnicu.

"Ne želim ući, prošli put ste me gušili i vezali za krevet"

Prema policijskoj dokumentaciji, dežurna ljekarka Silvana Jelavić i zaposleni Dražen Šenjuga prijavili su da Periš verbalno napada osoblje, vrijeđa i prijeti da će ubiti zaposlene i sve muslimane.

Ipak, kada su policajci u 15.23 časa razgovarali s ljekarkom, Periš je sjedio na klupi ispred bolnice i nije pružao otpor niti se agresivno ponašao.

U početku je odbijao da uđe u ustanovu.

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"Ne želim ući unutra, prošli put ste me gušili i vezali za krevet, ne želim da me doktori diraju, hoću pričati samo s policijom", rekao je Periš, prema službenoj policijskoj bilješci.

Nakon određenog vremena pristao je da uđe u bolnicu i primi terapiju.

Policajci su zabilježili da tokom njihovog postupanja nije bio agresivan, već da je sarađivao sa zdravstvenim radnicima i policijom.

Njegove tvrdnje o ranijem gušenju i vezivanju nisu nezavisno potvrđene.

Policija ga drugi put zatekla vezanog za krevet

Oko 17 časova policija je ponovo pozvana u bolnicu.

Ovog puta zatekli su Periša vezanog za bolnički krevet, vidno ošamućenog i dezorijentisanog.

Ljekarka Lucija Mance Šenjuga rekla je policajcima da je pacijent uspješno fiksiran i da više nema potrebe za njihovom intervencijom.

Prema službenoj bilješci, navela je i da Periš nije prijetio niti ugrožavao medicinsko osoblje, kao i da nisu utvrđeni elementi prekršaja ili krivičnog d‌jela.

Policajci su nakon toga napustili bolnicu.

Šta se dogodilo između 20.02 i 20.12 časova?

Nekoliko sati kasnije dogodila se intervencija koja je završila Periševom smrću.

Prema informacijama iz istrage, četvorica medicinskih tehničara postupala su prema njemu između 20.02 i 20.12 časova u sobi 1A muškog Od‌jeljenja integrativne psihijatrije.

Periš je bio vezan remenjem za noge, ruke i grudni koš, ali je tokom psihičke rastrojenosti pokušavao da se oslobodi i ustane.

Snimak nadzorne kamere, koji je pregledala policija, pokazuje kako ga trojica tehničara rukama pritiskaju prema krevetu, dok četvrti zateže remenje.

Potom mu jedan od njih pritiska lice, a drugi stavlja jastuk preko glave.

Dvojica tehničara koljenima su pritiskala njegov vrat, dok su ga ostali, prema policijskom opisu snimka, udarali u glavu i stomak.

Istražitelji navode da su osumnjičeni nastavili da mu pritiskaju jastuk na lice i koljenima pritiskaju vrat čak i nakon što je prestao da pruža otpor.

Na snimku se potom vidi pokušaj reanimacije.

Periš je preminuo, a četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za teško ubistvo posebno ranjive osobe.

Porodica posumnjala kada je vid‌jela povrede

Porodica je te večeri obaviještena da je Kristijan preminuo.

Kada su stigli u bolnicu, osoblje im, prema iskazu njegove sestre, u početku nije dozvoljavalo da vide tijelo.

Ljekarka im je objasnila da je Periš bio agresivan, da je primao terapiju, da su ga vezali i da je potom prestao da diše.

Međutim, kada su konačno vid‌jeli njegovo tijelo, članovi porodice primijetili su plave tragove oko vrata, ranice ispod usne i ostatke krvi.

Prema sestrinom iskazu, ljekarka je tvrdila da su povrede nastale prilikom intubacije.

Porodici je takođe rečeno da je Kristijan preminuo zbog zatajenja srca, što je kod njih izazvalo dodatne sumnje.

Preliminarnom obdukcijom kasnije su utvrđeni brojni krvni podljevi, oguljotine, prelomi više rebara i grudne kosti, kao i edem pluća i mozga.

Konačan uzrok smrti u trenutku pokretanja istrage nije bio utvrđen, a odgovor bi trebalo da daju sudsko-medicinska i druga vještačenja.

Četvorica medicinskih tehničara nalaze se pod istragom zbog sumnje na teško ubistvo, a njihova krivična odgovornost tek treba da bude utvrđena.