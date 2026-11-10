Oglasio se Plenković nakon smrti mladića u bolnici: "To je ubistvo"

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u psihijatrijskoj bolnici u Zagrebu smatra ubistvom, pozivajući novinare da pogledaju snimak nadzornih kamera.

Iako konačan uzrok smrti još nije utvrđen, Plenković je ostao pri svojoj tvrdnji, a istovremeno je otvorio pitanje političke odgovornosti zagrebačke gradske vlasti.

"Po ovome što sam mogao vid‌jeti, riječ je o ubistvu mladog čovjeka u bolnici pod nadležnošću gradske vlasti. Naravno, to ne može biti odgovornost gradonačelnika, ali da je obrnuto, vjerojatno bi se već radili protesti", izjavio je Plenković.

Kako prenosi Indeks, novinari su premijera upitali na osnovu čega tvrdi da je riječ o ubistvu kada sudski postupak i medicinska vještačenja još nisu završeni.

Njegov odgovor bio je kratak:"Pogledajte snimku."

Region Periš se plašio ući u bolnicu, nekoliko sati kasnije bio je mrtav

Kada su ga novinari ponovo podsjetili da službeni uzrok smrti tek treba utvrditi, Plenković je ponovio iste riječi:

"Pogledajte snimku."

Snimak otkrio šta se događalo u bolničkoj sobi

Slučaj smrti Kristiana Josipa Periša izazvao je ogorčenje javnosti nakon što su objavljeni detalji snimka nadzornih kamera iz Klinike za psihijatriju "Sveti Ivan" u zagrebačkom Jankomiru.

Na snimku, koji obuhvata više od osam minuta intervencije, vidi se kako medicinski tehničari sputavaju mladića koji je d‌jelimično vezan za bolnički krevet.

Prema dosad objavljenim informacijama, tehničari su ga pritiskali tijelima i koljenima, udarali i stavljali mu jastuk preko lica.

U jednom trenutku jedan od tehničara se smijao, dok je mladić ležao na krevetu.

Kada je jastuk uklonjen, osoblje je primijetilo da Periš više ne reaguje. Uslijedio je pokušaj reanimacije, ali mu nije bilo spasa.

Preliminarnom obdukcijom utvrđeni su višestruki prelomi rebara i grudne kosti, kao i edem mozga i pluća.

Konačan uzrok smrti još nije službeno utvrđen.

Četvorica medicinskih tehničara u istražnom zatvoru

Zbog sumnje na teško ubistvo posebno ranjive osobe uhapšena su četvorica medicinskih tehničara, starih 22, 28, 32 i 52 godine.

Sudija istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio im je jednomjesečni istražni zatvor.

Prema navodima istražitelja, oni su 21. oktobra oko 20 časova postupali protivno pravilima medicinske struke i dužnoj pažnji prema pacijentu koji se nalazio u stanju psihičke rastrojenosti.

Sumnja se da su primijenili prekomjernu fizičku silu dok je Periš pokušavao da se oslobodi remenja kojima je bio vezan za krevet.