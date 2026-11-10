Аутор:АТВ редакција
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Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ ове године пада у суботу, 21. новембра, и не преноси се на понедјељак.
Наиме, како је речено из Министарства управе и локална самоуправе Републике Српске, у складу са Законом о празницима Републике Српске Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини утврђен је као републички празник који се празнује 21. новембра.
"Чланом 4. наведеног закона прописано је да се празник преноси на понедјељак искључиво у случају када други дан републичког празника који се празнује два дана пада у недјељу", наводе из ресорног министарства.
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Како додају, имајући у виду да се Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ празнује један дан, те да Законом није предвиђено преношење празника у случају када пада у суботу, 21. новембра 2026. године обиљежава се у суботу, без преношења нерадног дана на понедјељак, 23. новембар 2026. године.
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