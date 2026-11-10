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Апел због најављених обилних падавина: Потребан додатан опрез

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АТВ редакција
10.11.2026 13:24

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киша вода локва лишће
Фото: ATV

Очекиване обилне падавине захтијевају додатни опрез, а посебно су ризичне локације на којима може доћи до наглог пораста водостаја, појаве бујичних вода и плављења објеката, изјавио је командир требињских ватрогасаца Дејан Кашиковић.

"Зато је важно да грађани прате ситуацију и не потцјењују опасности које овакве временске прилике могу донијети. Апелујемо на грађане да провјере одводне канале, сливнике, олуке и подрумске просторије, уклоне предмете који могу ометати проток воде и заштите имовину гдје је то могуће", рекао је Кашиковић.

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Он је истакао да додатно морају бити опрезни становници у нижим дијеловима града и на локацијама које су раније биле изложене плављењу.

Кашиковић је рекао да грађани не треба да прилазе набујалим ријекама, потоцима и каналима и да никако не покушавају да прелазе преко поплављених путева, чак ни када се чини да је дубина воде мала.

"Не задржавати се у близини нестабилних обала, потпорних зидова и мјеста на којима постоји опасност од одрона. Такође, не покушавати самостално уклањање препрека у води. Један непромишљен поступак може довести до озбиљних посљедица", упозорио је Кашиковић.

Према његовим ријечима, Ватрогасно-спасилачка јединица Требиње прати ситуацију и организовала је приправност људства и расположиве технике.

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"Наше екипе су спремне да интервенишу у случају продора воде у објекте, угрожавања саобраћајница и других ванредних ситуација. У координацији смо са свим надлежним службама и дјеловаћемо у складу са развојем ситуације", рекао је Кашиковић.

Он је позвао возаче да прилагоде брзину условима на путу, повећају одстојање и избјегавају кретање кроз дионице на којима се задржава вода јер смањена видљивост, клизави путеви и изненадне бујице представљају озбиљну опасност.

Кашиковић је рекао да у случају потребе грађани треба на вријеме да пријаве опасност и да не излажу себе и друге непотребном ризику, а за интервенције ватрогасаца доступан је број 123.

"Наш задатак је да будемо уз грађане у сваком тренутку, али заједничким превентивним дјеловањем можемо спријечити многе нежељене посљедице", нагласио је Кашиковић за Срну.

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Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, киша ће током дана захватити већину предјела, док се на југу и крајњем западу увече очекују јаче падавине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Киша

падавине

обилне падавине

Требиње

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