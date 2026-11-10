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Дом здравља Приједор демантовао наводе о бјекству пацијента из возила хитне помоћи

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АТВ редакција
10.11.2026 12:51

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Дом здравља Приједор
Фото: ATV

Ниједно возило приједорског Дома здравља није учествовало у догађају о којем су поједини портали извијестили због бјекства пацијента из возила хитне помоћи приликом превоза из Приједора, саопштено је данас из ове здравствене установе.

"Апелујемо на сва средства информисања да прије објаве провјере све чињенице, како не би доводили у заблуду ни јавност ни пацијенте", наведено је у саопштењу.

Из Дома здравља Приједор напоменули су да дају пуну подршку свим здравственим радницима у обављању њихове д‌јелатности, а који се суочавају са различитим проблемима.

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Тагови :

Хитна помоћ

Дом здравља

Приједор

пацијент

деманти

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