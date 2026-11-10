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Возио без возачке дозволе, за казне дугује преко 4.000 КМ: Од младића одузет аутомобил

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АТВ редакција
10.11.2026 11:47

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Полицијски службеници Јединице за саобраћај, 09.11.2026. године у 13:15 сати у улици Булевар Меше Селимовића, опћина Нови Град у Сарајеву, зауставили су и контролисали аутомобил марке Форд, којим је управљао С.Р., рођен 2006. године у Сарајеву, гдје је и настањен.

Извршеним провјерама утврђено је да је именовани вишеструки повратник у чињењу прекршаја из области саобраћаја, те да возилом управља прије стицања права на управљање, а у регистру новчаних казни и прекршајних евиденција има дуг по основу неплаћених казни у износу од 4.240,00 КМ, преноси Аваз.

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Од њега је привремено одузето предметно возило, а Општинском суду у Сарајеву ће бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног поступка за почињени прекршај.

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Тагови :

Сарајево

одузет аутомобил

Казна

Полиција

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