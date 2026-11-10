Возио без возачке дозволе, за казне дугује преко 4.000 КМ: Од младића одузет аутомобил

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Јединице за саобраћај, 09.11.2026. године у 13:15 сати у улици Булевар Меше Селимовића, опћина Нови Град у Сарајеву, зауставили су и контролисали аутомобил марке Форд, којим је управљао С.Р., рођен 2006. године у Сарајеву, гдје је и настањен.
Извршеним провјерама утврђено је да је именовани вишеструки повратник у чињењу прекршаја из области саобраћаја, те да возилом управља прије стицања права на управљање, а у регистру новчаних казни и прекршајних евиденција има дуг по основу неплаћених казни у износу од 4.240,00 КМ, преноси Аваз.
Бања Лука
Сједница бањалучке Скупштине 19. новембра
Од њега је привремено одузето предметно возило, а Општинском суду у Сарајеву ће бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног поступка за почињени прекршај.
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