Копао поред куће па пронашао бункер пун експлозива и муниције

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац с подручја општине Цетинград пронашао је подземни бункер из Другог свјетског рата док је багером копао у близини своје куће.
Испод бетонског поклопца открио је велику количину муниције и експлозивних средстава, о чему је у петак, 6. новембра, обавијестио полицију.
Сљедећег дана на терен је изашао полицајац Регионалне противексплозивне јединице Загреб, који је из бункера извадио 6,2 килограма експлозива ТНТ, десет ручних бомби, два ручна ракетна бацача и 6.205 комада муниције различитих калибара, објавила је данас Полицијска управа карловачка.
Како се наводи пронађено је и 36 метара спорогорећег штапина, 14 оквира за аутоматску пушку, два оквира за снајперску пушку, један оквир за аутомат, пет електричних детонаторских каписли и једна обична детонаторска каписла.
Полиција упозорила грађане
Сва пронађена средства привремено су смјештена на сигурно и биће уништена током организованог уништавања пронађеног или добровољно предатог експлозива.
Полиција позива грађане који код куће још увијек чувају оружје или експлозивна средства да их пријаве без страха од казне.
Упозоравају да грађани оружје и експлозив не смију сами доносити у полицијске станице. Умјесто тога, треба да позову 192 и обавијесте полицију да их желе предати.
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